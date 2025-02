Etalare zilnica RUNE mistice joi 27 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 27 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN iti lumineaza calea spre succes. Ai incredere in abilitatile tale si in puterea ta interioara. Deciziile tale vor fi intelepte si pline de claritate. Fiecare pas pe care il faci te apropie de obiectivele tale marete.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EHWAZ : Aceasta runa iti semnaleaza ca este o vreme de tranzitie si transformare. Indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricaror tranzitii necesare si sa le gestionezi cu harnicie. Ai parte de o stare de progres continuu, de o notiune de crestere care este legata de o afacere sau de dezvoltarea unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare la orizont. Acum este momentul sa permiti vechiului sa moara ca sa faca loc pentru nou.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO: Runa germanica Gebo semnifica parteneriate si cadouri. Este o runa eminamente pozitiva care anunta promisiuni implinite si vise ce devin realitate. Atunci cand apare runa Gebo, vei sti ca ceva pozitiv si total meritat este pe cale sa se prezinta in viata ta. Un parteneriat reciproc avantajos este pregatit sa se nasca.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Isa: Runa Isa sugerează că trebuie să accepți stagnarea ca pe o oportunitate de introspecție. Evită să forțezi lucrurile și lasă-le să curgă de la sine. Timpul de reflexie îți va aduce perspective noi.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Kenaz: Aceasta runa indica succes si schimbari favorabile. Viata ti se va schimba si in curand ceva ce iti era “incuiat” iti va deveni disponibil. Elibereaza-ti talente ascunse, lasa-le sa se miste spre o cauza sau o relatie. Altfel calitati bune nu isi vor gasi drum spre exterior vor fermenta in tine si se vor acri.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Othila: Aceasta runa iti transmite mesajul ca ai depasit multe obstacole ca sa ajungi in acest punct. Bucura-te de realizarile tale, le meriti din plin! Ai cunoscut succesul datorita efortului depus, iar acum ai face bine sa te bucuri impreuna cu familia si cei dragi de roadele muncii tale.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Perth: Astazi este o zi excelenta pentru a-ti asculta intuitia si a urma indicii subtile. Perth sugereaza ca norocul si oportunitatile pot aparea din surse neasteptate. Fii atent la semnele din jurul tau si nu ezita sa actionezi atunci cand simti ca este momentul potrivit.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa te indeamna acum sa iti sintetizezi contradictiile pe care le experimentezi in relatiile cu oamenii sau in afacerea ta. Daca reusesti, te vei simti increzator si cu existenta plina de sens. Circumstantele iti sunt favorabile, cauta-ti adevarata intergritate. Dar invata si cand e timpul sa te retragi. Un razboinic adevarat e capabil nu doar sa lupte si sa castige dar si sa se retraga inainte ca o situatie dificila sa il sece de puteri.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Uruz: Aceasta runa poate transmite mesajul unui abuz de putere. Fie cineva te subjuga, fie tu esti cel care domina. Daca esti atlet, atentie la rutina zilnica pentru a evita accidentarile. Daca esti angrenat intr-o competitie, nu iti pune piedici singur.

