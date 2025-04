Etalarea runelor: vineri 11 aprilie 2025. Sfaturile universului pentru toate zodiile

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 11 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Runa iti sugereaza ca este posibil sa fi ajuns la un punct din viata ta in care este nevoie de schimbare. O schimbare poate fi la fel de simpla precum a accepta cine esti si sa fii fericit ca esti unic si special in felul tau. De ce ai putea dori vreodata sa fii la fel ca altcineva ? Oricum, acum e un moment pentru o decizie de viata si pentru o schimbare mare a directiei spre care te indrepti. Ramai fidel credintelor si valorilor tale si nu vei da gres. Crede in tine si urmeaza-ti visele.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – FEHU. Aceasta runa este simbolul prosperitatii, a bogatiei prin posesiuni. Energia sa este cea a focului creator care sustine oamenii sa poata munci si avea abundenta. Pe vremuri, bogatia se numara in cirezi de bovine si ea venea in urma muncii intense si grele. Fehu este un indicator de respect pentru ce detii urmare a muncii tai dar si pentru tot ce a fost nevoie sa sacrifici ca sa ajungi aici. Fehu este conectat cu Freyja, Mama Pamant ce ne da disponibilitatea de a ne sacrifica si a ne "arde" ca sa dam nastere unei noi vieti, unei bogatii, unei acumulari. Fehu iti vesteste aici bogatie, abundenta, faptul ca prin munca multa vei avea bunurile necesare. Ai putere prin munca ta si ai prosperitate prin ea.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – GEBO: Runa germanica Gebo semnifica parteneriate si cadouri. Este o runa eminamente pozitiva care anunta promisiuni implinite si vise ce devin realitate. Atunci cand apare runa Gebo, vei sti ca ceva pozitiv si total meritat este pe cale sa se prezinta in viata ta. Un parteneriat reciproc avantajos este pregatit sa se nasca.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Ingwaz: aceasta runa simbolizeaza munca si productivitatea. Este un simbol pozitiv in toate aspectele posibile ce tin de cariera ta. Acum este un timp perfect sa mergi inainte in cariera si sa tintesti sus. Poate sa indice si aparitia unei promovari, a unei cresteri de venit, de salariu, deci tinteste sus. Fii gata pentru succes in general.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Mannaz: Mannaz este runa umanitatii si a umanului in general, tu, corpul tau, mintea ta, egoul tau, lumea si oamenii. Prietenii, familia, asociatii. Semnifica toleranta si minte deschisa, caritate, dedicare, consideratie pentru altul si bunatate. Mannaz este simbolul rasei umane si a naturii umane obisnuite din fiecare barbat sau femeie. Suntem intr-o familie de oameni dar totusi singuri in viata si in calatoria spre moarte. Mannaz este inteligenta, creativitate, vorbit, planificare in avans si implica colaborarea dintre doua persoane pentru un bine comun si pentru o lume mai buna.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Othila : Aceasta runa are drept semnificatie si proprietatea. Este posibil sa castigi ceva sau sa primesti o mostenire. Accepta ce vine la tine cu detasare si lasa trecutul sa ramana in trecut. Fii pregatit pentru achizitii daca ele sunt menite sa vina spre tine. Nu forta insa nimic, nu fii rebel cu autoritatile. Rezista acestei tentatii, altfel vei regreta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – PERTH: Runa germanica Perth semnifica initierea, treburile aflate in stare de taina si secret. Cand primesti aceasta runa, ti se transmite sa ai incredere in fortele puternice care dirijeaza planurile de existenta pentru ca acestea actioneaza sa aduca schimbari mari si modificari in viata ta. Acestea sunt benefice si pot fi sub forma de castiguri subite sau relatii neasteptate care intra in viata ta cu un rol bine definit. Este timpul sa te ridici deasupra a ce este acum viata ta.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa simbolizeaza Soarele, o sursa puternica de energie, dar si de ghidare. Un simbol al puritatii in actiune, al telului pentru care lupti. Sowulu te implineste si te incurajeaza. Cand apare anunta norocul, progresul. Esti pe calea succesului.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Uruz : Iata un sfat valoros de la aceasta runa ce semnifica puterea. Nu te opune schimbarilor ce apar inevitabil in viata ta. Nu tine de vechi si de familiar. Mai bine directioneaza-ti eforturile ca sa sustii si sa accelerezi aceste schimbari. Poate ca relatiile personale vor trece prin unele schimbari. Poate ca afacerea iti va fi organizata intr-un mod nou. Puterea a venit in viata ta si este responsabila pentru acest proces. Ai incredere in ea si nu ii pune obstacole in cale.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – ALGIZ: Semnificatie PROTECTIE. Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice pentru aceasta runa. Cu ele, oricum, pot aparea si influente nedorite si deci devine necesar sa te protejezi. Aici, prin acest mesaj, ti se transmite ca cea mai buna protectie este actiunea potrivita la momentul potrivit. Daca experimentezi durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata de la ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti tie insuti sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca esti in proces de crestere si a fi constient de asta este cea mai buna protectie in clipe de indoiala.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa se refera la probleme de natura domestica si relatii interpersonale. Poate ai nevoie de suportul cuiva, poate vrei ca tineva sa iti arate ca te sustine. Sau poate chiar tu trebuie sa arati cuiva sustinerea si afectiunea. De asemenea, poate simboliza un vindecator. Aceasta runa aduce energia vindecatoare datatoare de viata.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). O mica schimbare poate avea consecinte de departe mari. O mica piatra aruncata in apa cauzeaza reverberatii ce se raspandesc departe. Viata ta atinge viata multor altor oameni. Fii cat poti fi mai bun si fii o inspiratie pentru cei din jurul tau.