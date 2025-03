Etalare zilnica RUNE mistice sambata 22 martie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 22 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ALGIZ: Runa germanica Algiz semnifica protectia iar fortele creative sunt puse in slujba ta. Atunci cand apare aceasta runa, ti se sugereaza sa nu iti negi durerea si sa nu incerci sa te ascunzi de la ce se intampla sau sa negi. Esti ajutat, protejat, sustinut si calauzit. Invata din ce se intampla si astfel vei fi in stare sa te protejezi singur pe viitor de acele situatii care nu iti fac bine. Practica te invata mai mult ca orice si oricine.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – EIWAZ (cu fata in sus). O noua influenta in viata ta este la orizont. Poate fi o oportunitate sau o persoana. Se anunta totodata si o perioada de distractie si bucurie. Acum este timpul sa te ocupi de acele hobbyuri pe care le-ai pus deoparte sau sa incepi unele noi, in special daca sunt creative si artistice. Un prieten iti poate oferi ajutor sau serviciile sale ; accepta doar daca aduce progres la calatoria ta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAZ (cu fata in jos). Poti avea acum o incarcatura mai grea in viata iar alti oameni pot veni spre tine sa iti mai dea si alta incarcatura. Nu lasa aceste cerinte sa iti puna greutate pe spate si sa cari precum o camila. Trebuie sa stii sa refuzi cererile, altfel ramai fara energie. Gaseste timp sa petreci cu tine, chiar daca trebuie sa fii egoist pentru asta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Inguz: Aceasta runa simbolizeaza dezvoltarea personala, cresterea nivelului de constienta, de empatie globala. La nivel mai mic, runa simbolizeaza o intalnire cu cei dragi, o masa in familie, o aniversare.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – JERA. Semnificatie RECOLTA. Aceasta runa anunta de regula un sezon fertil, o fericita ajungere la destinatia dorita. Jera este runa care indica rezultate benefice legate de orice activitate sau interes care te preocupa in acest moment al vietii. Tu ai pregatit solul si ai plantat semintele si acum trebuie sa le cultivi. Jera iti ofera un indiciu ca te indrepti spre succes. Nu te astepta totusi la rezultate rapide. Ca si cu orice recolta, un ciclu de cultivare sau un proces de maturizare este necesar pentru a putea, in final, sa culegi fructele muncii tale. Ai facut treaba buna si acum Jera te sfatuieste sa perseverezi si sa ai rabdare.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in jos). Laguz sugereaza faptul ca astepti ca lucrurile sa ajunga la rezultat imediat. Insa poate ca raspunsul la o situatie ce te preocupa este sa te lasi dus de curent si sa nu te lupti impotriva a ce se intampla in jurul tau, in special cu cei pe care chiar nu ai cum sa ii schimbi tu.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – OTHILA : Aceasta runa vesteste castiguri de ambele parti. Indica un moment in care o pregatire tangibila va duce la rezultate concrete pozitive. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te expandezi. Sunt favorizate noi achizitii. Totodata anunta si o vreme cu binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi foarte probabil de succes si vor aduce oportunitati mai bune pentru dezvoltare. Este acel moment care, daca este recunoscut, te va recompensa cu tot felul de beneficii importante.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Tiewaz : Daca te gandesti la o relatie cu cineva, este posibil sa experimentezi o amaraciune din cauza unei separari sau perturbari in ritmul relatiei. Daca e acest caz, poti pierde energie, experimenta o agitatie si e posibil sa ii chinui si pe altii. La fel e valabil si pentru domeniul afacerii in care muncesti. Daca ceva nu merge bine, te infurii si pierzi putere. Nu e bine. Intelege ca pierderea de energie este rezultatul propriilor tale greseli si actiuni. Este timpul sa te gandesti cum sa iti corectezi obiceiuri din stilul de viata ce te-au adus aici.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – THURISAZ (cu fata in jos). Fa efortul de a ramane pozitiv si focuseaza-te pe toate realizarile pe care le ai in munca ta, chiar daca ti se pare dificil. Daca nu ai abilitatile de a depasi provocarile, investigheaza felurile in care poti dobandi aceste abilitati ca in viitor sa te simti mai bine in pielea ta.

