Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 28 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Kenaz (inversata): Sa fii atent pentru ca ceea ce pare a fi o directie reala poate fi o cale falsa pentru tine. Poate aparea pe ea o energie rece si intunecata. Ai grija de sanatatea ta si vindeca-ti orice te supara acum. Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii.

Taur

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

Gemeni

Runa etalata Nauhiz. Cu runa NAUTHIZ, ziua de azi este despre autosuficienta si incredere in sine. Ai capacitatea de a-ti construi propria viata in functie de viziunea ta. Fii hotarat si mergi cu pasi siguri catre realizarea visurilor tale.

Rac

Runa etalata – RAIDO. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune. Raido iti vesteste aici o viitoare calatorie benefica sau o mutare in alt spatiu. Esti in miscare insa oriunde te va duce roata vietii, tu trebuie sa ramai centrat in mijlocul cercului.

Leu

Runa etalata – URUZ. Uruz reprezinta forta primara a puterii, protectiei si fortei interioare si e simbolizata de coarne de boi salbatici. Este energia suveranitatii si regalitatii si testeaza puterile pe care credem ca nu le avem. Energia sa este a apei ca o cascada si este conectata cu Thor, zeul tunetului dar si cu zeul Norn Urd care se ocupa de destinele noastre. Uruz iti vesteste ca esti puternic fizic asa cum nu stiai ca esti si vei avea ocazia sa iti dai seama de acest lucru. Nimic nu iti sta in cale daca vrei. Foloseste aceasta forta constructiv in relatiile cu oamenii.

Fecioara

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Ar trebui sa traiesti o vreme de bucurie si fericire. Este anuntata o perioada foarte implinita a vietii tale si valoarea ta reala va fi recunoscuta de altii. Prieteniile vor deveni mai apropiate si iti vor oferi mai multa satisfactie. Tine minte sa recunosti si sa recompensezi pe cei ce te-au ajutat in trecut, indiferent cat de mica a fost contributia lor.

Balanța

Runa etalata – ANSUZ : Exista viata noua ce se deruleaza in fata ta acum. Fii prezent si constient in timpul intalnirilor cu alti oameni. Sunt mari sanse sa ai parte si sa simti o conexiune cu Divinul. Daca esti in fata fantanii cu apa, bea mai intai tu, doar asa vei avea puterea de a scoate apa ca sa bea si altii.

Continuarea AICI