Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Mannaz : Perioada curenta nu este cea indicata pentru a aduna recoltele muncii tale chiar daca ele exista. Fa-ti analizarile interne ale propriei persoane si vezi cum poti evolua. Acum este un timp favorabil pentru imbunatatire de sine cu calm si ratiune. Vei avea beneficii de pe urma acestei atitudini.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – RAIDO: Runa Raido inseamna a calari. In acest mesaj, nu este vorba neaparat de a calari un cal ci sugereaza o calatorie dar este mai mult un indicativ de comunicare : stapaneste comunicarea cu oricine te-ai afla in calatoriile tale, asa cum un calaret isi stapaneste calul. Un mesaj alternativ al acestei rune se refera la corectitudine morala si/sau un consiliu de judecata. Asadar, runa transmite mesajul de a da sfaturi intelepte in comunicarile pe care le ai si sa fii un bun lider ce ii conduce pe altii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz reprezinta disciplina si nevoia de schimbare. Ceea ce se intampla acum trebuie sa se intample. Sunt parte din ciclul vietii, al transformarilor. Sunt acele suferinte/dureri/chinuri prin care trebuie sa treci pentru a deschide calea spre lucruri mult mai bune in viitor.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Algiz : Ti se cere sa manifesti flexibilitate intr-o relatie. Daca nu suporti comportamentul cuiva si nu te poti adapta la el, daca simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Cel mai important lucru este sa nu ataci persoana cu vorba sau cu fapta. Circumstantele nu favorizeaza o agresivitate. Daca situatia ce te preocupa se refera la o relatie de la locul de munca sfatul este acelasi.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Berkana (inversata): Cu influenta BERKANA, vei simti un val de crestere si fertilitate in viata ta. Acum este momentul sa plantezi semintele pentru viitoarele tale realizari. In relatii, vei avea nevoie sa cultivi si sa hranesti conexiunile importante, lasand natura sa-si urmeze cursul.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Dagaz : Dagaz este runa transformarii. Noi zori de zi. O revelatie. O schimbare majora de directie. Prosperitate si implinire. Un final de succes al unei etape. Noul a inceput, intunericul este in urma ta. Pentru ca tarile nordice au nopti si ierni lungi, ele asociaza ziua cu lumina si viata. Dagaz reprezinta insasi esenta luminii naturale a zilei si puterea soarelui. Este punctul cel mai inalt al ciclului dintre lumina si intuneric al zilei, deci este asociata cu lumina divina a spiritualitatii. Cand apare Dagaz, anunta stralucire, progres, dezvoltare, crestere si schimbare fundamentala.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar sau poate urmeaza o cerere in casatorie. Nu este exclusa nici oportnitatea de a face o prezentare care sa aduca beneficii romantice sau materiale.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Jera (inversata): Jera este runa succesului si a continuitatii. Recompensele si succesul trebuie sa fie inradacinate. Talentele si abilitatile tale latente trebuie sa fie descoperite. Jera este runa succesului si a continuitatii.

