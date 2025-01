ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca este mai bine sa te intorci din fuga si sa iti infrunti fricile, folosind puterea din tine, decat sa pierzi o oportunitate ce ti se ofera. Tu trebuie sa inveti din slabiciunile tale si sa te concentrezi pe a incerca sa inveti cum sa iti cresti abilitatile in acele zone. Daca lucrurile par a fi la pamant, tine minte ca de la pamant exista o unica directie : in sus. Focuseaza-te pe realitate si opreste-te din a te teme ce se poate intampla si traieste-ti viata.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Wunjo : Runa iti transmite ca acum este important sa privesti cu sobrietate la tot ce se intampla acum in lumea ta. Intelege un lucru – nimic nu e stagnant. De fapt, totul se schimba mereu. Chiar daca ti se pare ca e miscare in ape intunecate, de fapt sa stii ca aceasta miscare te va duce la coaste insorite. Singura cale ce duce spre lumina trece printr-o criza. Fa tot ce poti, va iesi bine – sa iti fie motto.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos). Ansuz arata ca este posibil sa ai in fata o calatorie care nu da roadele dorite si ca ai putea fi la dispozitia cuiva si a intereselor sale. Liniile de comunicare par blocate, deci asigura-te ca informatiile importante sunt primite si trimise corect, pentru ca documente pot disparea. Fii atent si asculta intrebarile ce ti se pun. Raspunde la ce esti intrebat in loc sa raspunzi doar la cele la care stii raspunsul. Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – EIWAZ. Pot exista unele blocaje dar chiar si ele iti ajuta progresul. Te poti simti cam neputincios la acest moment in timp. Ti se cere rabdarea si asteptarea. Cresterea este promovata prin inconveniente si disconfort. Asteapta si vointa divinitatii.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar sau poate urmeaza o cerere in casatorie. Nu este exclusa nici oportnitatea de a face o prezentare care sa aduca beneficii romantice sau materiale.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Hagalaz: Aparitia acestei rune poate fi un indiciu ca trebuie sa renunti la trecut. Doar prin distrugerea anumitor atasamente emotionale poti merge mai departe. Desi Hagalaz reprezinta distrugerea, ea poarta semnul renasterii.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Inguz: Astăzi, runa Inguz te încurajează să îți cultivi relațiile și să îți îmbunătățești comunicarea. Fie că este vorba de familie, prieteni sau colegi, fii deschis și sincer în exprimarea sentimentelor tale. Inguz simbolizează noi începuturi și armonie, deci profită de această ocazie pentru a rezolva conflictele și pentru a crea legături mai puternice. Dragostea și înțelegerea sunt cheile succesului tău.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – MANNAZ, inversata. Daca exista un blocaj acum, el vine din interiorul tau. Uita-te la tine si nu la altii la acest moment. Opreste-te din directia unde e blocajul si reconsidera. Dusmanul exterior e doar o reflectie a ta.

