Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Nu te teme. Toata lumea face greseli si are taine. Daca secretele tale iti intarzie progresul, e semn ca a venit momentul sa te separi de ele. Nu poti schimba ce a fost, dar poti invata din lectiile a ce s-a intamplat ca sa fii mai intelept si puternic. Fii pozitiv. Ai puterea in tine sa depasesti orice. Sa crezi in tine si in potentialul tau de reusita !

Taur

Runa etalata – Raido (inversata) : Izolare. Lipsa de schimbare sau miscari. Stagnare. Un deadline poate fi ratat. Un drum poate fi ratat. O eroare mecanica se poate intampla. Fii mai mult pe langa casa. Fii atent la un dusman ce se poate prezenta drept prieten. Unele intalniri pot lua un curs neasteptat.

Gemeni

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa aduce mesajul unei vindecari. Soarele reprezinta sursa energiei vitale, iar aparitia acestei rune indica o rezolvare pozitiva a unei situatii de natura medicala.

Rac

Runa etalata – Thurisaz: Tu ai puterea interioara sa faci fata oricarei provocari si ai autoritatea sa iti revendici destinul si controlezi viata. Nu te teme de nimic si nu lasa alta persoana sa te distraga de la cautarea adevarului. Puterea ta spirituala iti da imputernicire si de tine depinde cum o vei folosi. Recomandare : foloseste-o intr-un mod iubitor, cu compasiune si lipsit de egoism. Puterea te va corupe daca nu o directionezi sub coordonarea unei inimi oneste si sincere.

Leu

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Poate cauti raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp. Raspunsurile sunt deja acolo pentru ca tu sa le vezi. Uita-te dupa semne si confirmari in jurul tau. Chiar daca nu vezi acum mesajele, calauzirea va veni spre tine prin vise.

Fecioara

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

Balanța

Runa etalata – DAGAZ : Aceasta runa denota o descoperire importanta intr-o relatie care te intereseaza. Momentul este potrivit, deci succesul este asigurat. Aceasta este runa increderii radicale, chiar daca circumstantele iti pot solicita sa sari in necunoscut aparent cu mainile libere. Deseori, runa Dagaz te introduce intr-o etapa importanta de prosperitate si rezultate excelente. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa te lasi luat de val sau sa te comporti fara precautie si nesabuit in noua situatie. Smerenia si generozitatea iti sunt recomandate.

Scorpion

Runa etalata – Hagalaz: Ragnarok este varianta norvegiana a Zilei Judecatii, cand legandarul lup Fenris va devora soarele si va cufunda lumea in intuneric. Lumea oamenilor si lumea zeilor vor fi distruse de forte indestructibile, iar de aici va incepe un proces rapid de renastere universal. Acesta este simbolul runei Hagalaz care aduce mesajul unei renasteri in urma unei distrugeri. Nimic nu se pierde, totul se transforma.

Săgetător

Runa etalata – ISA (cu fata in sus). Este un timp in care sa vezi si alte oportunitati care pot fi mai profitabile. Ia-ti timp si cauta drumul bun. Ai incredere in ce simti si vezi semnele ca timpul este potrivit sa treci la actiune. O lipsa de finante poate fi preocuparea de la acest moment. Daca e asa, rezista pentru ca o schimbare va veni cu siguranta atunci cand iarna se transforma in primavara. Doar ai rabdare

