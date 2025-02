Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 12 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Perth: Este un moment potrivit pentru a reflecta asupra misterelor vietii tale. Perth sugereaza ca raspunsurile pe care le cauti se afla adesea in interiorul tau. Meditatia si introspectia te pot ajuta sa descoperi adevaruri profunde si sa iti intelegi mai bine calea.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Tiewaz (inversata): Progresul prin agresiune nu poate fi raspunsul in aceasta situatie particulara. Gaseste un alt mod de a obtine rezultatul dorit. Aplicarea unei presiuni prea mari te poate indeparta de la obiectivul tau.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, ziua de azi este despre revelatii si iluminare. Deschide-ti mintea si inima pentru a primi intelepciunea universului. Fiecare moment poate aduce o lectie valoroasa. Fii increzator in capacitatea ta de a descoperi adevarul si de a actiona in consecinta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ANSUZ: Runa germanica Ansuz semnifica semnalele si este runa mesager. Aceasta runa este vestitorul schimbarilor, modificarilor si renovarilor necesare ce vor avea loc in viata ta. Acestea se pot prezenta si sub forma de relatii noi, contacte noi, situatii noi. Vei primi mesaje, vei primi semnale, poate vei primi si cadouri. Asteapta-te la neasteptat, iti transmite runa Ansuz.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Berkana (inversata): Sub influenta BERKANA, focusul va fi pe vindecare si regenerare. Fie ca este vorba de sanatatea ta sau de relatiile personale, vei simti o dorinta puternica de a aduce armonie si echilibru. Comunica deschis si sincer pentru a construi legaturi durabile.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Fehu : Fehu este runa bogatiei si a implinirii. Este asociata cu sanatatea buna, cu abundenta, cu ambitia realizata, cu norocul si cu iubirea implinita si reciproca. Tine minte sa manifesti compasiune si sa fii caritabil cand apare Fehu. Fehu inseamna cireada si pe vremuri era simbolul bogatiei cuiva. Astazi semnifica bogatie dinamica precum bani si posesiuni. Fehu este asociata si cu energia muncii oneste si sustinute ca mod de a castiga bani. Mai inseamna si bogatie morala, emotionala si spirituala.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Isa : In general, o situatie prezenta poate fi considerata o perioada latenta de dezvoltare inainte de renastere. Pentru persoanele nerabdatoare, fierbinti si mereu orientate spre succes, asemenea perioade pot fi dificile. Lipsa unui succes clar definit poate fi perceput ca esec si poate duce la depresie. Insa chiar nu este cazul sa fii suparat. Ce se intampla acum poate fi comparat cu trezirea semintelor si cresterea plantelor in pamant inainte sa apara la suprafata. Succesul nu este vizibil dar nici nu stai pe loc. Exista miscare chiar daca nu se vede.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz îți aduce un val de energie creativă și inspirație. E momentul să îți urmezi pasiunile și să aduci la viață proiectele la care visezi de mult timp. Fertilitatea și prosperitatea sunt de partea ta, așa că folosește această perioadă pentru a planta semințele succesului viitor. Crede în tine și în puterea ta de a transforma visurile în realitate.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Kenaz: Kenaz este runa focului, caldurii, luminii, iluminarii si cunoasterii. Ea lumineaza calea, imprastie umbrele adanci ale ignorantei. Kenaz ajuta oamenii sa vada cu real discernamant. Ea sugereaza ca este nevoie sa actionezi dupa ce intelegi ceva. O lumina in intuneric simbolizeaza iluminare spirituala. Ea reprezinta placerea calda a focului de acasa, implicand o buna sanatate. Kenaz este usa care duce din intuneric in lumina. In egala masura, atrage atentia asupra unor surse de caldura, lumina sau pericol fizic.

