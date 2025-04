Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 7 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – DAGAZ : Aceasta runa denota o descoperire importanta intr-o relatie care te intereseaza. Momentul este potrivit, deci succesul este asigurat. Aceasta este runa increderii radicale, chiar daca circumstantele iti pot solicita sa sari in necunoscut aparent cu mainile libere. Deseori, runa Dagaz te introduce intr-o etapa importanta de prosperitate si rezultate excelente. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa te lasi luat de val sau sa te comporti fara precautie si nesabuit in noua situatie. Smerenia si generozitatea iti sunt recomandate.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Ehwaz : Aceasta runa te avertizeaza ca vrei sa mergi tot inainte intr-o situatie, dar ceva te opreste si te afli in stare de asteptare. Poate ca vrei sa te duci intr-o calatorie sau vacanta. Te poti relaxa, confuzia nu ti se datoreaza si nu a venit sfarsitul lumii. Tot ce faci sau nu faci este corect si la timp. Doar ca o parte din optiuni sunt acum excluse pentru tine. Sfatul este sa fii relaxat, nu fii descurajat daca lucrurile nu merg atat de repede precum ai dori.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Isa: Runa Isa îți sugerează să ai răbdare. Lucrurile pot părea stagnante acum, dar această perioadă de liniște îți oferă șansa de a te regenera și de a-ți recalibra direcțiile.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Laguz : Aceasta runa orientata in jos vesteste ca este posibil sa te agiti prea mult, fortand sa realizezi ceva ce nu poate fi realizat. Cauti cu insistenta sa obtii un anumit rezultat cu orice pret si punand la bataie cele mai mari eforturi. Dar cu aceasta abordare de forta si control, cel mai probabil urmeaza un colaps intern sau extern (cand ceva devine obsesia ta, iei totul prea emotional, nevrotic si orice esec in ideile tale iti creaza un colaps intern, tinzi sa vezi totul ca pe un dezastru). Insa resursele nu iti sunt nelimitate si nimeni nu poate actiona dincolo de puterile si abilitatile sale fara sa se astepte la cadere.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – MANNAZ (cu fata in jos). Nu te teme. Toata lumea face greseli si are taine. Daca secretele tale iti intarzie progresul, e semn ca a venit momentul sa te separi de ele. Nu poti schimba ce a fost, dar poti invata din lectiile a ce s-a intamplat ca sa fii mai intelept si puternic. Fii pozitiv. Ai puterea in tine sa depasesti orice. Sa crezi in tine si in potentialul tau de reusita !

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Othila : Relatiile dintre oameni au caile lor nestiute, unii sunt meniti sa fie cu tine pana la finalul vietii si tu esti menit sa ii acompaniezi pe unii, destul de putini, pana la finalul lor. Da, doare, insa este un adevar pe care cu totii trebuie sa il acceptam. Nu poti face ca un om sa devina ca tine doar pentru ca il iubesti ; va pleca. Si nu trebuie sa faci asta pentru nimeni.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Sowulo : O situatie prezenta prin care treci te provoaca. Astfel, esti chemat sa iti sintetizezi contradictiile si sa iti gasesti valorile – externe si interne, precum si acel sens ce te implineste in viata. Contradictiile si dificultatile din viata noastra joaca doar un rol ca sa vedem ca avem anumite contradictii in noi inca nerezolvate. Sinele inalt ne arata prin victoriile din lumea externa unde suntem puternici in interior si ne ajuta ca prin provocari sa ne schimbam in interior.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Wunjo: Cand apare aceasta runa, asteapta-te ca fanteziile sa-ti devina realitate. Trebuie, insa, sa fii atent. Dorintele nu trebuie sa se transforme in obsesii. Succesul, atingerea peformantelor dorite sunt foarte aproape si ele rasplatesc o munca bine facuta.

Continuarea pe Sfatul Părinților