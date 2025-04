Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 3 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa are o simbolistica pozitiva. Ea face referinta la viata traita dupa principia sanatoase, de echilibru si armonie. La locul de munca se anunta reusite, daca gestionezi corespunzator situatia si evaluezi corect riscurile.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Hagalaz: Poate simti ca lumea ta este data peste cap, dar aceste perturbari sunt necesare pentru a-ti revela adevaratul potential. Lasa vechile structuri sa cada si pregateste-te pentru renastere.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Isa : Aceasta runa te sfatuieste sa nu te dai cu capul de zid, sa eviti miscari bruste si atacuri energetice. Conceptul “cine vrea sa reuseasca reuseste” acum iti poate crea un mare deserviciu daca il urmezi. Cel mai mult ai nevoie acum de rabdare, rezistenta si flexibilitate – nu incerca sa fortezi si sa influentezi o situatie. Intelege ca exista perioade de asteptare, chiar de abandonare temporara a unui subiect la care te gandesti.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Jera: Jera inseamna schimbarea, in sens pozitiv. Aceasta schimbare nu este temporara, ci una permanenta datorata muncii asidue. Poate ca urmeaza o pensionare, o preioada sabatica sau o vacanta binemeritata. Totul se intampla pentru ca tu sa te bucuri de rezultatele muncii tale. Aceasta runa mai poate transmite mesajul ca trebuie sa depui eforturi mai mari pentru a finalize un anumit proiect, insa la final recompensa va fi pe masura efortului depus.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – MANNAZ : Punctul de start trebuie sa fie intotdeauna sinele iar o relatie sanatoasa cu tine insuti este absolut esentiala : de ea depind toate celelalte relatii, daca curg sau nu sanatos, inclusiv relatia ta cu Marele Mister. Nu este acum un moment in care sa astepti si cauti laude despre realizarile tale, nici sa obtii atentie in toate felurile posibile. Nu judeca si nu fii intolerant. Tine minte trecutul si gandeste-te la viitor, dar focuseaza-te doar pe prezent. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Este un timp bun sa incepi un nou hobby, sport sau pasiune, in special daca te-ai gandit la asta de ceva timp. Foloseste energia buna a acestei runa sa iti cresti increderea in tine si nu te teme sa te provoci sa faci mai bine totul.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Thurisaz: Tu ai puterea interioara sa faci fata oricarei provocari si ai autoritatea sa iti revendici destinul si controlezi viata. Nu te teme de nimic si nu lasa alta persoana sa te distraga de la cautarea adevarului. Puterea ta spirituala iti da imputernicire si de tine depinde cum o vei folosi. Recomandare : foloseste-o intr-un mod iubitor, cu compasiune si lipsit de egoism. Puterea te va corupe daca nu o directionezi sub coordonarea unei inimi oneste si sincere.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ODIN. Semnificatie NECUNOSCUTUL. Runa fara niciun semn pe ea inseamna ca necunoscutul si nevazutul sunt active acum in viata ta. La inceputuri era nimic si la sfarsit ramane nimic. Controlul nu poate fi folosit asupra a ceva ce inca nici nu exista. Ce ti se solicita este sa te arunci cu incredere in acest necunoscut. Da fa asta cu bratele total goale si cu o credinta de nezdruncinat. Ce te va sprijini total este puterea creativa a Necunoscutului vietii.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – EIWAZ. Pot exista unele blocaje dar chiar si ele iti ajuta progresul. Te poti simti cam neputincios la acest moment in timp. Ti se cere rabdarea si asteptarea. Cresterea este promovata prin inconveniente si disconfort. Asteapta si vointa divinitatii.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Dagaz: Daca, din anumite motive, succesul nu ti-a fost la indemana, Dagaz indica faptul ca urmeaza o schimbare fundamentala. Te poti astepta la noi activitati, noi relatii, noi eforturi in afaceri, astfel incat intreaga situatie sa se schimbe.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Ehwaz : Esti sustinut puternic sa ai parte de un progres puternic spre scopul tau, dar tine minte ca si tu trebuie sa fii sustinator si loial fata de cei din jurul tau. Calul este mandru, dar scopul lui este sa sustina calaretul. Si tu poti sa fii mandru de succesul tau, dar sa ramai smerit si umil pe durata calatoriei spre un final de succes.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Isa: aceasta runa inseamna gheata si indica un timp pentru pauza si reflectare. Lucrurile sunt inghetate pentru tine acum deci ai rabdare si foloseste aceasta energie ca sa capeti claritate ce vrei cu adevarat. Poate sa mai indice si faptul ca blocaje de energie exista dar se pot elibera prin miscare fizica si timp petrecut in natura.

Sursa: Sfatul Părinților