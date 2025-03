Etalare zilnica RUNE mistice joi 13 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 13 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN iti ofera puterea de a transforma cunoasterea in actiune. Foloseste-ti inteligenta si intelepciunea pentru a depasi obstacolele. Fii liderul propriei tale vieti si inspira-i pe cei din jurul tau. Succesul este la indemana ta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos). Ansuz arata ca este posibil sa ai in fata o calatorie care nu da roadele dorite si ca ai putea fi la dispozitia cuiva si a intereselor sale. Liniile de comunicare par blocate, deci asigura-te ca informatiile importante sunt primite si trimise corect, pentru ca documente pot disparea. Fii atent si asculta intrebarile ce ti se pun. Raspunde la ce esti intrebat in loc sa raspunzi doar la cele la care stii raspunsul. Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Berkana: Acesta este un moment plin de entuziasm pentru noi inceputuri. Aventuri proaspete. Energie si activitate. Ai plantat semintele iar recolta este pe cale sa apara. Nu te astepta la recompense chiar immediate pentru eforturile tale. Invata din experiente. Lasa trecutul sa ramana in trecut. Este si o perioada buna pentru reinnoire spirituala. Elimina orice conceptii interpretate gresit. Accepta idei noi.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – FEHU : Runa Fehu este runa ce simbolizeaza bovinele, un simbol de bogatie in civilizatiile nordice. Este, asadar, un mesaj despre fertilitate si prosperitate. Unii interpreteaza pe Fehu ca fiind vestitor de copii. In extragere, runa este inversata, iar mesajul ce este tranmis este sa lucrezi la a inlatura o distantare pe care o ai fata de un copil sau o distantare a ta fata de parintii tai.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Inguz: Te poti simti izolat in calatoria ta spirituala, dar exista un foc de inspiratie in tine ce te sustine sa cresti si sa mergi tot inainte. Hraneste acel foc nobil cu perseverenta, cauta raspunsuri dar scapa de intrebari irelevante. Traieste doar in prezentul tau.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – KENAZ / intors: Norii incep sa se adune si sa acopere soarele. Un parteneriat se prea poate sa plece din experienta ta. Daca este asa, tine minte ca se intampla astfel pentru ca nu mai este potrivit sau bine pentru tine sa ramana in aceasta etapa a dezvoltarii tale. Retine ca pierzi o oportunitate daca nu simti sa observi cand este cazul sa iesi dintr-un parteneriat. Renunta cu bucurie la vechi pentru ca noul sa poata fi primit in viata ta

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Nauthiz : Primesti prin aceasta runa un sfat de la puterile superioare : incearca sa iti dai seama care este cauza unei situatii ce iti provoaca o dificultate. Ce se intampla in afara ta este similar cu ce se intampla in tine. Oamenii primesc in viata situatii spre care este orientat subconstientul. Incearca sa eviti manifestarea de emotii negative spre tine sau spre altii.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Sowulu: Runa simbolizeaza succesul, dinamica, puterea, personalitatea carismatica. Sowulu indica un succes, schimbarea norocului. Este una dintre cele mai pozitive rune.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in sus). Runa indica faptul ca acum poate fi timpul sa te ridici drepti pentru tine insuti si sa aperi in ceea ce crezi. Ajuta-i pe altii care sunt prea slabi sa isi urmeze calea singuri dar nu te lasa distras de cei care doresc sa iti controleze cararea ta.

Continuarea Aici