ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in jos). Ansuz arata ca este posibil sa ai in fata o calatorie care nu da roadele dorite si ca ai putea fi la dispozitia cuiva si a intereselor sale. Liniile de comunicare par blocate, deci asigura-te ca informatiile importante sunt primite si trimise corect, pentru ca documente pot disparea. Fii atent si asculta intrebarile ce ti se pun. Raspunde la ce esti intrebat in loc sa raspunzi doar la cele la care stii raspunsul. Cuvantul, atat scris cat si vorbit, este important acum.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa aduce vestea unei sarcini, aparitia unui copil, inceperea unui proiect de afaceri. Fertilitatea poate fi atat in plan personal, cat si in plan profesional. Berkana indica perspective proaspete asupra unei situatii, un inceput bun, o renastere, o reevaluare, un impuls creativ nou.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – FEHU. Defineste cu claritate ce iti doresti cu adevarat. Este bogatie si posesiuni sau este dorinta de a creste spiritual ? Bucura-te de norocul de acum dar tine minte ca orice ai este bine sa il imparti cu altii pentru a marca recunostinta si a transmite si altora sa faca la fel, prin exemplul tau.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Inguz: Cand apare aceasta runa, mesajul este sa fii mai atent la ceea ce se intampla in jurul tau, sa petreci mai mult timp in natura. Sa fii atent la ceea ce se petrece in corpul tau, sa ai grija de dieta si de programul de exercitii.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – KENAZ (cu fata in sus). Kenaz iti sugereaza ca un cadou se anunta in viitorul tau imediat. Poate fi vorba de un cadou fizic concret sau de un cadou de cunostinta, cunoastere. Fie il dai, fie il primesti. Cel mai bun cadou pe care il poti da cuiva este experienta si cunoasterea. Nu te astepta la nimic in schimb, altfel cadoul nu mai este cadou.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Isa: Runa Isa te încurajează să cauți pacea și echilibrul în viața ta. Izolarea temporară poate fi benefică pentru tine, ajutându-te să-ți recapeți forțele și să reflectezi asupra scopurilor tale

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata Nauhiz. Cu runa NAUTHIZ, ziua de azi este despre disciplina si autocontrol. Stabileste-ti prioritati clare si urmeaza un plan bine definit. Fiecare actiune consecventa te apropie de succesul dorit.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa iti da acum sfatul sa iti obtii integritatea, inclusiv pentru o tema ce te preocupa acum. Iti este favorabil sa primesti multa satisfactie. Tine minte insa ca din cand in cand trebuie sa te retragi in liniste ca sa te refaci. Daca reactionezi cu intelepciune fata de tine, constientizandu-ti puterile si abilitatile si intarindu-ti forta prin perioade de odihna, succesul iti este garantat.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Tiewaz (inversata): Progresul prin agresiune nu poate fi raspunsul in aceasta situatie particulara. Gaseste un alt mod de a obtine rezultatul dorit. Aplicarea unei presiuni prea mari te poate indeparta de la obiectivul tau.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Uruz : Toate procesele vietii tale de acum se anunta a fi pozitive. Nu te teme de schimbari, ele sunt favorabile. Nu te teme ca poti pierde controlul asupra unor evenimente. Situatia ta in viata doar schimba forma dar isi mentine forma de baza. Aparitia acestei rune este si evidenta unui succes practic pe care il vei avea urmare a puterii ca forta de viata.

Horoscop azi PESTI (19 februarie – 20 martie)

Dedica-ti aceasta zi pentru o escapada secreta sau o relaxare la malul marii. Poti fi tentat sa deraiezi si sa spui direct ce gandesti chiar daca ranesti. Poate ca e mai bine sa lasi deoparte orice meschinarie si sa te focusezi pe grija de sine ca sa ramai cu picioarele pe pamant. Mentine granite stricte ca sa eviti orice sentiment de vina si codependenta. Daca te simti prea incins emotional, fa miscare fizica ca sa eliberezi din acest nivel ridicat.

