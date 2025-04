Etalare zilnica RUNE mistice duminica 20 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru duminica 20 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Jera: Ai plantat semintele tale in trecut si acum vei culege fructele recompensei si muncii. Este timp pentru a sarbatori, pentru bucurie si abundenta. Bucura-te dar tine minte ca tot trebuie sa muncesti sustinut in continuare. Dupa recolta urmeaza iarna, deci asigura-te aduni suficienta intelepciune pentru urmatoarele provocari. Te asteapta noi recolte in viitor, dar mai intai trebuie sa pregatesti pamantul si sa semeni noi seminte, ca adevaratii fermieri.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata Nauhiz. Cu runa NAUTHIZ, ziua de azi este despre autosuficienta si incredere in sine. Ai capacitatea de a-ti construi propria viata in functie de viziunea ta. Fii hotarat si mergi cu pasi siguri catre realizarea visurilor tale.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Othila: Othila iti transmite un mesaj clar: maretia poate veni din lucruri mici. Ce faci acum contribuie la ce vei lasa in urma. Ce a fost facut in trecut de catre stramosi trebuie pretuit si respectat.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Raido : Raido este runa calatorilor. Este anuntata si recomandata o calatorie. Joburile ce au legatura cu distantele indepartate si cu transportul sunt favorizate. Iti poti castiga prieteni noi sau se pot intoarce unii vechi. Raido poate sa insemne calatorie, roata, dar implica si ceva mai adanc : calatoria poate fi lunga si ai nevoie de multa viziune, planificare, determinare si curaj. Metafizic vorbind, ea se refera la calatoria vietii, la roata vietii sau la o cautare adanca spirituala. Ea poate si sa vesteasca un mesaj pe care il poti primi sau pe care sa il trimiti pe baza unui drum.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Raido: Totul in viata vine in cicluri. Recunoscand acest lucru si urmandu-le, vei avea succes rapid si eficient. Ar trebui sa iti aliniezi stilul de viata dupa sezoane, onorandu-le adevarul. Nu te teme de vremurile provocatoare, sa stii ca atunci cand ceva este mai greu, va deveni mai usor in viitor. Totul are si o parte opusa. Provocarile te vor conduce spre recompense la fel de mari si bune.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Uruz : Tine minte ca armonia interna genereaza armonie in exterior. O persoana care are confruntari in interiorul sau poate intalni confruntari cu alti oameni in diverse circumstante de viata. Astfel, sfaturile pe care puterile superioare ti le dau acum este sa te uiti in interiorul tau si sa vezi de ce puterea ta interioara e in conflict cu cea din afara. Lasa-ti puterea din tine sa lucreze pentru tine si nu impotriva ta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – WUNJO: Runa Wunjo este runa bucuriei. Bucuria este o energie comuna si la indemana, insa, aici, runa fiind invers, ti se sugereaza ca este posibil ca singur sa iti tii bucuria la distanta, fiind intr-o stare de singuratate. De ce alegi sa fii separat ? Da-ti voie sa simti bucuria. Totodata, aceasta runa este si simbolul zeilor si perfectiunii. Mesajul runei intoarse este un semnal ca te poti simti separat de divinitate fapt ce este doar in mintea ta. Divinitatea e in tine, cu tine si in preajma ta. Deschide-ti portile ferecate si conecteaza-te cu ea.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ANSUZ: Runa germanica Ansuz semnifica semnalele si este runa mesager. Aceasta runa este vestitorul schimbarilor, modificarilor si renovarilor necesare ce vor avea loc in viata ta. Acestea se pot prezenta si sub forma de relatii noi, contacte noi, situatii noi. Vei primi mesaje, vei primi semnale, poate vei primi si cadouri. Asteapta-te la neasteptat, iti transmite runa Ansuz.

