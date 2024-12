Etalare zilnica RUNE mistice sambata 21 decembrie 2024.

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 21 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – OTHILA (cu fata in jos). Toti oamenii intalniti si evenimentele ce s-au intamplat in viaa ta te-au facut individul unic care esti acum. Nu exista nimeni altcineva ca tine, deci nu incerca sa ii imiti pe altii. Tu vei fi o inspiratie si calauza pentru altii doar daca mai intai tu crezi in tine, in valoarea si in abilitatile tae. Anuleaza-ti indoielile si fa un nou pas spre ce iti doresti, luand cu tine ceea ce viata te-a invatat pana acum.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp pentru incredere in tine, o oportunitate sa incerci lucruri noi si sa explorezi noi directii din calatoria ta prin viata, in care fie faci actiuni noi in directii noi, fie faci acelasi tip de actiuni dar cu o gandire noua. Daca te-ai ingrijorat in ultimul timp, acum este momentul sa iti recapeti controlul si sa lucrezi spre rezultatele pozitive pe care le doresti.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Wunjo: Un steag plantat pe campul de lupta dupa o victorie rasunatoare. O veche lupta s-a incheiat. Victoria da prilej de sarbatoare si de bucurie. Conform mitologiei norvegiene, marile sale din Valhalla asteptau dupa moarte toti razboinicii si eroiii care luptasera curajos in viata. In Valhalla ii asteptau pe razboinici gloria eternal, pacea si bucuria, fericirea vesnica. Acesta este mesajul runei Wunjo: munca grea este intotdeauna rasplatita.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN iti lumineaza calea spre succes. Ai incredere in abilitatile tale si in puterea ta interioara. Deciziile tale vor fi intelepte si pline de claritate. Fiecare pas pe care il faci te apropie de obiectivele tale marete.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Algiz : Runa te sfatuieste sa lasi marele timp sa se ocupe de o situatie sau de o relatie. Da la o parte o problema din mintea ta si din gandurile tale obsesive si pentru o vreme incearca sa o ignori. Fii delicat, nu opune rezistenta si va fi bine. Fii atent si priveste ce se intampla in lume si in tine, este nevoie de versatilitate.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – DAGAZ : Aceasta runa denota o descoperire importanta intr-o relatie care te intereseaza. Momentul este potrivit, deci succesul este asigurat. Aceasta este runa increderii radicale, chiar daca circumstantele iti pot solicita sa sari in necunoscut aparent cu mainile libere. Deseori, runa Dagaz te introduce intr-o etapa importanta de prosperitate si rezultate excelente. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa te lasi luat de val sau sa te comporti fara precautie si nesabuit in noua situatie. Smerenia si generozitatea iti sunt recomandate.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Hagalaz: Ziua de azi poate aduce provocari neprevazute. Nu te teme de dezordinea temporara; ea va deschide calea catre un nou inceput si oportunitati de crestere personala.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Isa: aceasta runa inseamna gheata si indica un timp pentru pauza si reflectare. Lucrurile sunt inghetate pentru tine acum deci ai rabdare si foloseste aceasta energie ca sa capeti claritate ce vrei cu adevarat. Poate sa mai indice si faptul ca blocaje de energie exista dar se pot elibera prin miscare fizica si timp petrecut in natura.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Mannaz: Concentreaza-te pe relatiile tale cu ceilalti. Mannaz te indeamna sa colaborezi si sa te conectezi cu cei din jur. Poti descoperi ca sprijinul unei echipe este esential pentru succesul tau. Incearca sa asculti mai mult si sa vorbesti mai putin.

