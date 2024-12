Sobolan

Un mediu agitat te determina sa cauti un loc linistit doar pentru tine. Joi este cea mai norocoasa si productiva zi a saptamanii. Separa valorile financiare de investitiile fara valoare pe miercuri. Te poti intalni cu o persoana senzuala si pasionala ce cauta ce cauti si tu. In weekend te dedici doar relatiilor benefice pentru inima. Daca te-ai certat cu cineva, va veti impaca, desi aparent nu crezi sau nu vrei dar dupa aceea energia impacarii te va face sa te simti ca in Rai.

Bivol

Factorii de decizie pun frana vitezei si creativitatii tale in aceasta saptamana. Pentru tine acum, doar cerul este limita pana vineri. Vei cauta cu insistenta, vei gasi cu bucurie si apoi te poti razgandi cu privire la o persoana pe care o vei intalni saptamana aceasta. Joi risti sa spulberi tot farmecul unei relatii punand intrebari incomode prea devreme. Pastreaza-ti timp pentru iubire sambata. Cuplurile sunt pline de pasiune si cuvintele nu mai sunt necesare atunci cand sunt urmate inimile.

Tigru

Altii pot incerca sa te puna intr-o pozitie in care sa nu poti face compromisuri la inceput de saptamana. Opereaza strategic si cu tact spre Miercuri si Joi, in special in zone de comunicare. Daca norocul te lasa balta, evita sa investesti financiar pana Miercuri. Relatiile noi incepute Miercuri sau Joi nu vor aduce frustari de niciun fel. Pentru cele mai bune rezultate in iubire, foloseste-ti magnetismul si stralucirea de Vineri pana Duminica.

Iepure

Oamenii intelepti vor evita sa initieze proiecte noi la inceputul saptamanii. Stabileste intalniri, schiteaza ideile principale pe Miercuri, Joi si Vineri. Aceste zile sunt excelente pentru intalniri cu multa lume influenta si pe construirea aliantelor solide cu oameni deja cunoscuti profesional. Daca vrei sa te vezi cu prieteni vechi, e bine sa o faci in prima parte a saptamanii. Ocaziile sociale si intalnirile romantice vor fi pline de satisfactie de Vineri si pe tot parcursul weekendului.

Dragon

Ai toate motivele sa te simti increzator luni. Fa un efort sa arati excelent si nu ezita sa iti schimbi stilul. Energia saptamanii iti sustine sa ignori orice ganduri negative ai avea despre tine si te indeamna sa te exprimi cu incredere si respect despre tine insuti. Joi iti poate aduce o iubire sublima la orizont. Dar poti fi dezamagit daca ai asteptari nerealiste despre o anumita persoana. Vei fi cel mai eficient cand muncesti sau te distrezi cu prieteni ce au aceleasi preocupari si teluri ca si tine.

Sarpe

Te poti simti foarte optimist si poti avea o pofta iesita din comun pentru orice intamplare ce aduce o stare de entuziasm pe la inceputul saptamanii. Fa pasi prudenti in organizarea timpului tau de munca. Mijlocul saptamanii iti poate aduce un comportament dificil de la cineva apropiat. Asta ofera ocazia de a-ti demonstra iubire neconditionata dar in acelasi timp si sa trasezi limite clare pentru a te proteja. Fa tot ce poti mai bine in recunoasterea si rezolvarea resentimentelor pe care le ai de ceva vreme. Daca vrei sa iti comunici emotiile, e bine sa o faci Vineri. Nu te indoi de tine. Vizitele cu prietenii pot fi foarte relaxante in weekend.

Cal

Te poti simti obosit sau cu nevoia unei pauze devreme la inceputul saptamanii. Fii rabdator cu comentariile negandite ale altora referitor la ce faci. Prietenii tai adevarati sunt exact ca tine. Evita sa iti spui tie insuti ceva negativ despre cum arati sau ce abilitati ai. O atitudine pozitiva e cea care iti aduce cele mai bune oportunitati. O energie puternic romantica te poate inspira Sambata seara. Ofera-te sa ajuti pe cei dragi Duminica.

Capra / Oaie

Deciziile pe care le vei lua saptamana viitoare vor avea consecinte pe termen lung asa ca gandeste totul cu multa atentie. Vei avea nevoie sa iti comunici ideile si sentimentele catre oamenii apropiati tie. Ei trebuie sa stie unde esti si sa aiba idee ce ai de gand sa faci. Dupa jumatatea saptamanii, vei avea mai multa treaba de facut pentru casa ta si de rezolvat diverse aspecte sau probleme de familie.

Maimuta

Pe masura ce lucrurile se intampla la tine la job saptamana viitoare, mentine-ti mintea deschisa si atentia treaza. Nu toate schimbarile sunt rele. Din contra, vei fi placut surprins daca te lasi sa curgi o data cu valul adica sa accepti tot ce se intampla, spun astrologii Sfatul Părinților. Deasemenea, nu reactiona agresiv si advers la criticile ce pot veni spre tine. Ele iti pot fi de folos. Toata saptamana vei avea un focus pe prietenii si relatiile de iubire. Arata ca esti dispus sa accepti si opiniile altora.

Cocos

Chiar daca ti se pare ca nu faci progrese, continua sa mergi mai departe. Energiile puternice ale pamantului lucreaza pe fundal ca sa iti sustina eforturile. Ar fi intelept sa faci sarcinile de acasa si reparatiile necesare si sa acorzi mai multa atentie partenerului sau prietenului cel mai drag. Cei singuri trebuie sa munceasca mai mult daca spera sa intalneasca pe cineva.

Caine

Te vei simti cu capul mai clar si ceva mai energizat saptamana viitoare. Asta iti va permite sa iti faci treburile, sa termini proiecte vechi si sa initiezi unele noi si fascinante. La jumatatea saptamanii, incearca sa topesti tensiunile dintr-o relatie importanta pentru tine cooperand si facand compromisuri. Weekendul aduce activitati noi si oameni noi. Cei singuri pot da peste cineva interesant.

Mistret

Saptamana nu este una pentru decizii pripite. Mergi pe caile cunoscute deocamdata. Inca ai destul de invatat despre o anumita relatie si asta se va intampla numai daca perseverezi. In preajma saptamanii, tensiunile cu un coleg sau angajat iti strica starea. Incearca sa fii prietenos si sa oferi ajutor. In weekend, este momentul sa inveti ceva nou sau sa organizezi o mica excursie.

