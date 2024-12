Intrarea Soarelui in Capricorn aduce un val de energie practica si ambitioasa, incurajandu-ne sa ne concentram pe obiectivele pe termen lung si pe construirea unor fundatii solide. Totodata, Luna in Fecioara amplifica nevoia de organizare si atentie la detalii, oferind suport astral pentru a transforma haosul in claritate. Cu toate acestea, aspectele tensionate dintre Luna si Mercur ne indeamna sa ne controlam tendinta de a analiza excesiv situatiile si sa abordam provocarile cu rabdare si echilibru.

BERBEC

Un diamant furat de cineva, ce valora 160.000 dolari, a fost dat la schimb pentru o portie de marijuana de 20 dolari. Desi crezi ca stii valoarea anumitor lucruri, este posibil ca anumite cheltuieli suplimentare sa fie necesare ca sa fii cu adevarat in contact cu realitatea in modul cel mai productiv cu putinta. Ceva simti ca nu este asa cum ar trebui sa fie si nu poti scapa de gandul ca multe se pot realiza daca ai investi un pic mai mult efort. Ai grija sa nu te lupti pentru lucruri care nu ai calitatea sa iti implineasca dorintele pe termen lung.

TAUR

Ce trebuie sa se intample, se intampla, indiferent ce, dar poti face ceva cu privire la felul in care le accepti si imbratisezi pe masura ce vin. Nu sunt zile foarte productive pentru relatii. In loc sa plutesti in bule de iluzii, ramai realist si vezi in ce pozitie te pun alti oameni, fara sa intervina prea multe emotii. Gaseste echilibrul intre ce gandesti sau simt altii si ce iti spune inima ta ca este bine.

GEMENI

In aceste zile, ai tendinta sa te ratacesti in emotii, ghidat de pasiune si de instinctele pure, si sa ajungi in situatii care par a fi iesite din matca uzuala. Ti se deschid in fata oportunitati, dar ai grija ca pot fi ascunse si greu de identificat daca nu privesti semnificatia din spatele oamenilor si situatiilor. Da sanse tuturor dar verifica de doua ori orice informatie. Nu ai nevoie de promisiuni care nici nu promit mare lucru. Fii pe faza la lipsa de sinceritate a altora sau a ta. fii delicat si pur cu inima ta, ca sa fii un real suport pentru tine si pentru altii.

RAC

Exista in lumea asta destule legi si limitari care nu sunt de inteles, dar cu toate acestea sunt respectate pentru ca fac parte din structura de care apartii. Daca tu ai o cale a ta si ce e acum nu te satisface, poti face schimbari dar sa nu fii prea rebel daca nu ai destule informatii ca sa faci fata stabil situatiilor. Nevoile tale vor fi implinite. Acum ai puterea sa pui in practica orice ideal si sa iti umpli lumea cu atingerea dragostei, deci nu te abate de la a cauta ce iti doresti. Sa ii vezi pe altii pentru cine sunt ei cu adevarat si iubeste-i pur si simplu, fara judecata.

LEU

Este nevoie, vrei nu vrei, sa revii la anumite aspecte din trecut si sa ne revezi, avand de-a face cu lipsa de sinceritate a unora si cu toate acele lucruri care trebuiau clarificate de la bun inceput. Comunica, sa nu iti fie teama sa vorbesti si fii la fel de sincer cu altii cum ai fi cu tine insuti. Consecventa ta va fi admirata. Ramai ferm, dar nu rigid, in convingerile tale, altfel risti sa nu vezi iesirea dintr-o situatie anume. Petrece timp in singuratate, in contact cu natura, mediteaza si respira, ca sa echilibrezi nevoile interne cu lumea exterioara.

FECIOARA

Tu stii si simti ca nu esti capabil acum sa iti depasesti o sensibilitate si este perfect in regula pentru moment. Unii oameni au darul sa te scoata din echilibru si sa te faca sa te simti inconfortabil in propria ta piele. Este timpul sa te protejezi si sa iti faci viata sa conteze exact asa cum este ea, chiar si imperfecta conform unora. Sinceritatea este virtutea ta cea mai mare. Nu renunta la ea, indiferent ce ti se spune. Daca stii ce este cel mai bine si daca ai incredere in instinctele inimii tale, vei crede in tine suficient incat sa iti implinesti idealurile.

BALANTA

Tu stii si simti ca sunt vremuri si mai bune in fata ta si ai nevoie de mai mult timp in singuratate ca sa te poti ocupa de toate acele idei care iti fac viata mai usoara si care te scot din starea de a te ascunde. Este important sa mentii o atitudine deschisa, cum la fel de bine este sa nu incalci anumite limite. Sunt zile in care poate partenerul sau cei dragi nu fac cele mai bune alegeri emotionale, dar respecta-le asa cum sunt, valorizeaza-le, indiferent daca au o incapacitate temporara de a se conecta la tine asa cum ai dori.

SCORPION

Tu stii bine ca unele secrete nu vor fi pastrate daca nu tii ferm de ele si nu le intelegi valoarea. Tine cont de ce iti spun si alti oameni, evita barfele si raspanditul de informatii pe care altii nu doresc sa le impartaseasca cu restul lumii. Ai nevoie acum de un aer de idealism in viata ta. fa tot ce poti ca sa iti aduci relatiile la un nivel mai plin de viata. Realizeaza ca uneori un simplu contact fizic, cum ar fi o imbratisare, poate aduce multa pace in ape tulburi.

SAGETATOR

Esti in continua atentie pentru lucrurile care te inspira cu adevarat si te fac sa te indragosesti de viata si sa vezi partea sa luminoasa, spun astrologii Sfatul Părinților. In nevoia ta de relatii de calitate, te poti duce de la o iubire la alta si vei alege oameni cu care ai ce vorbi cu adevarat decat oameni de care te leaga doar trecutul dar nu mai aveti ce sa va spuneti. Aceasta este o etapa a schimbarilor si aspectele emotionale sunt in linia intai. Este important sa ramai flexibil, sa vezi alta persoana pentru ce este cu adevarat si sa fii deschis sa incerci lucrurile noi si inspirationale pe care viata ti le ofera.

CAPRICORN

Acestea sunt zile in care iti dai seama ca poti gasi valoare in locuri, oameni si circumstante mai ciudate si neasteptate, ca si in relatii care ar trebui ascunse ochiului public. nu te abate de la conceptiile tale morale si ramai onest fata de tine insuti, orice ar fi. Daca esti furios, ar fi un moment bun sa arunci si sa tipi, ca sa lasi sa iasa afara totul. Este timpul sa faci ceva constructiv din aceste emotii si sa permiti corpului toate aceste miscari care le exprima, atent totusi sa nu ranesti pe nimeni in acest proces de eliberare.

VARSATOR

Aceste zile in care poti avea parte de schimbari incredibile ce continua ritmul intregii saptamani. Ai nevoie de timp sa contempli la lucrurile din viata ta si sa metabolizezi experientele si energiile si vei sti cand este momentul potrivit sa faci o miscare mai departe spre ce iti doresti. Este important sa iti pese de cei care iti aprind sclipirea inimii. Nu ai nevoie de multi oameni in rutina zilnica, dar cei care sunt, e bine sa fie prezenti si sinceri. Mentine-ti active emotiile care te motiveaza si te mentin inspirat, iubit si sustinut.

PESTI

Miscarile retrograde recente ar putea sa iti dea batai de cap, amintindu-ti de toata distractia ce iti lipseste in viata si impingandu-te spre aventuri mai mult sau mai putin sigure. Este timpul sa iti ridici aripile si sa zbori, deschis spre noi contacte si experiente. Ca sa eliberezi greutatea din inima, trebuie sa gasesti o maniera sa lasi sa iasa toate emotiile tinute inchise in sistemul tau. Sunt zile in care sunt necesare exploziile emotionale si ele trebuie acceptate pentru ca lasa loc ca ceva sa se rezolve si ceva nou sa inceapa.

