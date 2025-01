Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 1 ianuarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Taur

Runa etalata – HAGALAZ : Poate te-ai trezit inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Faptul ca primesti aceasta Runa indica faptul ca te-ai temut de vreun prapad in siguranta ta, in munca, in relatii sau in realitatea cotidiana. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti la mila si dispozitia circumstantelor externe. TU iti creezi propria realitate. Cu alte cuvinte, natura ta este cea care creaza ce se intampla, deci nu esti catusi de putin neajutorat. Examineaza cu atentie situatiile din jurul tau si propriile credinte si atitudini despre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile chiar in propriile-ti maini.

Gemeni

Runa etalata – Isa: Este momentul să te retragi din agitația cotidiană și să te concentrezi asupra ta. Runa Isa te îndeamnă să găsești echilibrul și liniștea interioară pentru a putea face față provocărilor viitoare.

Rac

Runa etalata – JERA (cu fata in sus). Runa indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala.

LEU

Runa etalata – Mannaz: Mannaz te incurajeaza sa iti imbunatatesti abilitatile de comunicare si colaborare. Fie ca este vorba de munca sau de viata personala, incearca sa fii mai deschis si mai intelegator cu cei din jur. Vei vedea cum relatiile tale vor inflori.

Fecioara

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

Balanța

Runa etalata – Sowelu (inversata): Unele informatii pot fi ascunse der tine. Poate fi o scurta eclipsa de lumina sau energie in viata ta, dar e temporara, profita de ea si odihneste-te. Nu ai de ce sa iti faci griji pentru sanatate. Sowelu este runa energiei si a revelatiei, reprezinta energia soarelui, spiritul vietii, taria de caracter, energie fara limite, completitudine.

Scorpion

Runa etalata – Thurisaz: Cu Thurisaz ca ghid, ziua de azi te provoaca sa confrunti orice obstacol frontal. Fii constient de puterea ta interioara si foloseste-o pentru a naviga prin dificultati. Curajul si perspicacitatea ta te vor ajuta sa depasesti orice piedica.

Săgetător

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, azi te concentrezi pe invatare si crestere personala. Fiecare experienta iti aduce noi lectii si perspective. Accepta provocarile cu incredere si deschidere. Intelepciunea castigata te va imbogati si te va pregati pentru viitor.

Capricorn

Runa etalata – EIWAZ : Runa Eiwaz se refera la arborele sacru tisa. Runa inseamna ca nu intri in starea de adormire, deci reprezinta capacitatea de a rezista. Chiar si lemnul arborelui tisa este foarte puternic, rezistent si pliabil totodata – risa se indoaie dar nu se rupe. Natura vesnic verde a arborelui tisa este prezenta si pe runa si runa nu poate fi inversata. Mesajul transmis este faptul ca spiritul vesnic viu si verde iti este alaturi si in momentele in care esti usor ca fulgul si cand trebuie sa fii puternic ca arborele.

Continuarea Aici