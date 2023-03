Postul Paştelui. Părintele Arsenie Boca spune că nu putem învinge ispitele decât prin înfrânarea poftelor. "Firea trupului fiind surdă, oarbă şi mută, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat nu se mai tine vrajmas lui Dumnezeu. Rugaciunea si postul scot dracii poftei si ai maniei din trup. Foamea imblanzeste fiarele. Cu tot dinadinsul se atrage luarea aminte ca toata lupta aceasta sa nu se duca fara indrumarea unui duhovnic iscusit care stie a cumpani masura, trebuinta si putinta fiecaruia in parte", a spus părintele.

Postul Paştelui. Preoţii mai spun că desfrânarea este una dintre cele mai rele patimi. Cu toate acestea, desfranarea săvârşită intre soti este uneori trecuta cu vederea, cei doi cautand a-si ascunde pacatele sub binecuvantarea lui Dumnezeu, primita in Taina Cununiei; trebuie stiut insa faptul ca harul lui Dumnezeu ii binecuvinteaza pe cei doi soti numai in cele duhovnicesti si firesti ale vietii, iar nu si in poftele cele rele.

Ce se spune în Biblie despre poftele trupului: "Fratilor, nu suntem datori trupului, ca sa vietuim dupa trup. Caci daca vietuiti dupa trup, veti muri, iar daca ucideti, cu Duhul, faptele trupului, veti fi vii. Caci cati sunt manati de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu" (Romani 8, 12-14). "In Duhul sa umblati si sa nu impliniti pofta trupului. Caci trupul pofteste impotriva duhului, iar duhul impotriva trupului; caci acestea se impotrivesc unul altuia, ca sa nu faceti cele ce ati voi" (Galateni 5, 16-17).

Postul Paştelui. Deoarece relaţiile trupeşti au fost lăsate de Dumnezeu şi pentru a ne feri de desfrânare, acestea trebuie privite cu multă îngăduinţă, spun preoţii, mai ales acolo unde unul dintre soţi este mai slab decat celălalt. Nu de puţine ori, din cauza refuzului unuia dintre soţi, celălalt a săvârşit preadesfranare, culcându-se cu altcineva. Aşadar, dorinţa este buna cand priveste cu dragoste si mila neputinta celuilalt, iar nu cu mandrie si superioritate, mai scrie crestinortodox.ro.