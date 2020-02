Epidemie coronavirus. Președintele chinez, cu mască pentru prima oară. Bilanțul a ajuns la 910 morți

Președintele Xi Jinping confirmă, pentru prima oară în public, epidemia de coronavirus

Președintele Xi Jinping a apărut luni pentru prima oară în public cu o mască de protecție. Liderul chinez s-a deplasat într-un cartier rezidențial din Beijing pentru a asista la eforturile de luptă împotriva pneumoniei.

Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea națională pe rețelele sociale, Xi a apărut cu o mască pe chip în timp ce i se lua temperatura cu un termometru electronic, un ritual de acum curent în țară la intrarea în locurile publice. Acesta discută apoi, de la o distanță respectabilă, cu locuitorii din cartier - și aceștia mascați.

#WATCH | VIDEO: Chinese President Xi Jinping inspected #NovelCoronavirus pneumonia prevention and control work in Beijing on Monday afternoon.Xi visited residents and staff in a community in Chaoyang.(GT)#Coronavirus | #CoronavirusOutbreak

