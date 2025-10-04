Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile despre modul în care poate avea loc eliberarea ostaticilor, a declarat pentru AFP un responsabil al Casei Albe sub acoperirea anonimatului.
Donald Trump a cerut vineri Israelului \"să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza\" pentru a permite eliberarea ostaticilor după comunicatul mișcării palestiniene Hamas care îi accepta planul de pace.
Sâmbătă, presa israeliană citată de dpa a relatat că Israelul este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.
Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi.
Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuțiile ar putea începe duminică.
Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului.
Emisarul președintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu și ginerele său Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile privind condițiile de eliberare a ostaticilor după ce Hamas a acceptat planul american, a anunțat sâmbătă Casa Albă, relatează AFP, scrie Agerpres.
