Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile despre modul în care poate avea loc eliberarea ostaticilor, a declarat pentru AFP un responsabil al Casei Albe sub acoperirea anonimatului.



Donald Trump a cerut vineri Israelului \"să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza\" pentru a permite eliberarea ostaticilor după comunicatul mișcării palestiniene Hamas care îi accepta planul de pace.



Sâmbătă, presa israeliană citată de dpa a relatat că Israelul este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.



Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi.



Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuțiile ar putea începe duminică.



Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului.