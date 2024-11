Schimbările de pe X, fost Twitter, sub conducerea lui Elon Musk, au determinat o avalanșă de plecări în ultimele zile, după alegerile din Statele Unite. Pe 6 noiembrie, la doar o zi după rezultatele electorale, platforma a înregistrat cel mai mare exod de utilizatori din ultimii doi ani. Aceștia își pun întrebarea dacă mai merită să rămână pe X sau dacă nu cumva este momentul să-și construiască o comunitate pe platforme alternative, precum Bluesky sau Threads, informează nbcnews.com.

Într-un peisaj tot mai agitat, în care au crescut controversele legate de prezența boților, publicitatea partizană și hărțuirea online, mulți utilizatori de pe X, în special din Statele Unite, au decis să părăsească platforma, optând pentru alternative. Printre cei care au făcut acest pas se numără și branduri mari precum The Guardian, La Vanguardia sau Don Lemon, care și-au anunțat retragerea oficială.

Val de înscriere pe Bluesky și Threads

Plecările în masă au fost însoțite de un val de înscriere pe Bluesky și Threads, două platforme concurente, care au înregistrat creșteri semnificative de utilizatori. În ultima săptămână, Bluesky a adăugat un milion de utilizatori noi, ajungând astfel la un total de 15 milioane, iar Threads a depășit pragul de 275 de milioane de utilizatori activi lunar.

Datele recente arată că, în ziua de 6 noiembrie, traficul zilnic pe Bluesky a depășit traficul de pe Threads, devenind deja cea mai descărcată aplicație gratuită din App Store-ul Apple. Așadar, trendul de migrare către aceste platforme alternative se consolidează pe măsură ce tot mai mulți utilizatori simt că X nu mai este o opțiune viabilă pentru comunicare.

X a devenit un „loc toxic”

Un exemplu semnificativ este Kara Wurtz, o directoare financiară de 39 de ani din St. Louis, care, după alegeri, a decis că este timpul să părăsească X. Wurtz, care folosea Twitter de mai bine de 8 ani, a spus că, sub conducerea lui Musk, platforma a devenit un loc toxic. „De fiecare dată când o deschideam, mă puneam într-o stare proastă. Am început să văd tot mai multe comentarii anti-femei și mi-am spus că am răbdat suficient. Mi-am făcut cont pe Threads încă de anul trecut, dar acum începe să se construiască o comunitate acolo și deja câțiva dintre prietenii mei de pe X au început să migreze”, povestește Wurtz.

Migrare spre Bluesky și Threads

Pe lângă ea, mii de utilizatori din Statele Unite au ales Bluesky, care se află acum pe primul loc în clasamentele Apple App Store, iar Threads continuă să crească exponențial. Potrivit unei declarații oficiale a celor de la Bluesky, majoritatea noilor utilizatori provin din Statele Unite, urmate de Canada și Marea Britanie, iar platforma a devenit, în acest context, un nou refugiu pentru diverse comunități online, de la fani ai lui Taylor Swift la jurnaliști și activiști.

În schimb, X se confruntă cu o scădere semnificativă a numărului de conturi active, în ciuda faptului că platforma a înregistrat, săptămâna trecută, un record de postări – 942 de milioane. În aceeași perioadă, pe 6 noiembrie, X a pierdut însă 115.414 conturi, un număr record de dezactivări, potrivit celor de la Similarweb, care monitorizează traficul pe rețelele sociale.

Fanii cântăreței Taylor Swift migrează spre Bluesky

Printre cei care au ales să părăsească platforma se află și fanii celebrei cântărețe Taylor Swift, care, începând cu 6 noiembrie, au început un exod masiv de pe X, migrând spre Bluesky. Noëlle Polo, o fană de 22 de ani din Texas, care administrează un cont dedicat Swift, a povestit cum, în dimineața de după alegeri, „toți Swifties” au decis să se mute pe Bluesky. Polo consideră că platforma oferă o alternativă mai sănătoasă față de X, care a devenit un loc din ce în ce mai poluat de discursuri negative și hărțuire.

Și pentru cei care au construit audiențe pe X, dilema de a părăsi sau nu platforma nu este ușor de rezolvat. José Vilson, educator și autor, a spus că, deși se gândește serios să posteze mai rar pe X, nu va șterge contul decât dacă vor apărea modificări majore. „E greu să renunți la o platformă care a fost atât de benefică pentru mine. O să rămân pe X pentru o perioadă, dar, dacă lucrurile vor deveni insuportabile, atunci va trebui să mă gândesc la o schimbare permanentă”, a explicat Vilson

Noi termeni și condiții care intră în vigoare pe X de vineri

În această perioadă de tranziție, o altă modificare importantă anunțată de X este legată de noii termeni și condiții care intră în vigoare vineri, 15 noiembrie. Conform noilor reglementări, utilizatorii sunt obligați să accepte că postările lor pot fi folosite pentru antrenarea inteligenței artificiale, inclusiv a modelului Grok al companiei. Deși există opțiunea de a renunța la acest proces, modificările au stârnit neliniște printre utilizatori, iar unii se gândesc serios să își șteargă toate postările sau chiar conturile, susține nbcnews.com.

Pentru mulți, decizia de a părăsi X nu este ușoară, mai ales că platforma a fost esențială pentru construirea unor comunități online și pentru promovarea unui anumit tip de conținut. Cu toate acestea, unii experți consideră că acest exod către alternativele precum Bluesky și Threads reflectă o schimbare fundamentală în percepția publicului față de ce înseamnă „libertatea de expresie” pe rețelele sociale. Rory Mir, specialist în organizarea comunității la Electronic Frontier Foundation, a explicat că acest fenomen arată cât de important este cine deține platformele pe care le folosim zilnic: „Oamenii nu se mai simt în siguranță pe X, iar valoarea acestei platforme a scăzut semnificativ în ochii utilizatorilor.”

În concluzie, deși Musk continuă să sprijine deciziile controversate care transformă X într-o platformă tot mai polarizată, tot mai mulți utilizatori aleg să își caute un refugiu pe platforme mai puțin controversate. Întrebarea rămâne: va reuși X să își recupereze utilizatorii sau vor migra și alții spre alte platforme care promit un mediu mai sănătos și mai echilibrat pentru discuțiile online?