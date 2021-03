„Am fost plecată și m-am întors de bună voie.

M-am întors de bună voie și am participat de bună voie la toate termenele din proces. Am mai multe dosare. Dosarul Gala Bute care este suspendat, nu terminat. Ce aspect nou a determinat să ceară plasarea mea sub control judiciar? Unul dintre motivele pentru care am ieșit din țară este de natură medicală. Măcar la o lună și jumătate necesită prezența mea în afara țării”, a spus Elena Udrea.

Întrebată dacă face proceduri pentru a redeveni mamă, aceasta a răspuns: „Da și nu îmi poate lua nimeni acest drept. Mai pot să fac lucrul acesta și nu îmi poate lua nimeni acest drept. Dacă aș vrea să fug din țară sentința este de executare. Eu am experiența statului în pușcărie în afară. Nu aș pleca să mă aducă statul român în condiții de forță”.

Elena Udrea a mai spus că procurorul DNA și-a întemeiat cererea de plasare sub control judiciar pe o declarație din presă în care se spunea că vrea să plece în Italia. „Nu mai este o soluție pentru mine. Nu era Italia o variantă pentru mine. Eu am spus mereu că vreau să-mi cresc aici copilul”.