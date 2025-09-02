Dacă au la dispoziție apă, hrană și adăpost, acești dăunători se pot înmulți rapid, transformându-se într-o adevărată problemă, potrivit Click!

Deși s-ar putea crede că sursa infestării ar fi cuptorul cu microunde sau aragazul, specialiștii avertizează că alt electrocasnic este, de fapt, „favoritul” gândacilor.

Frigiderul, electrocasnicul preferat al gândacilor

Potrivit Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite, frigiderul (în special zona din spatele acestuia) este locul preferat al gândacilor.

Motivul este unul simplu: frigiderul oferă un mediu ideal: căldură constantă, umiditate și, de multe ori, resturi alimentare rămase în interior sau în apropiere.

Insectele se ascund între crăpături, lângă motorul care degajă căldură, dar și în zonele unde există resturi de mâncare sau umezeală.

Cum să ții departe gândacii de bucătărie

Pentru a evita ca frigiderul să devină un „hotel” pentru gândaci, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică în cinci puncte.

Cum previi apariția acestor musafiri nedoriți în frigider

