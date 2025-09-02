Dacă au la dispoziție apă, hrană și adăpost, acești dăunători se pot înmulți rapid, transformându-se într-o adevărată problemă, potrivit Click!
Deși s-ar putea crede că sursa infestării ar fi cuptorul cu microunde sau aragazul, specialiștii avertizează că alt electrocasnic este, de fapt, „favoritul” gândacilor.
Frigiderul, electrocasnicul preferat al gândacilor
Potrivit Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite, frigiderul (în special zona din spatele acestuia) este locul preferat al gândacilor.
Motivul este unul simplu: frigiderul oferă un mediu ideal: căldură constantă, umiditate și, de multe ori, resturi alimentare rămase în interior sau în apropiere.
Insectele se ascund între crăpături, lângă motorul care degajă căldură, dar și în zonele unde există resturi de mâncare sau umezeală.
Cum să ții departe gândacii de bucătărie
Pentru a evita ca frigiderul să devină un „hotel" pentru gândaci, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică în cinci puncte.
Cum previi apariția acestor musafiri nedoriți în frigider
Pentru a evita ca frigiderul să devină un „hotel” pentru gândaci, specialiștii recomandă o curățenie riguroasă și periodică:
- Deconectează frigiderul și golește complet interiorul – aruncă produsele expirate sau alterate.
- Spală rafturile și sertarele separat – cu apă caldă și săpun. Dacă murdăria este persistentă, folosește o soluție de bicarbonat de sodiu.
- Curăță interiorul frigiderului – cu un amestec de apă caldă și oțet alb sau bicarbonat. Insistă pe colțuri și pe garniturile ușilor, unde se adună murdărie.
- Verifică exteriorul și componentele tehnice – șterge mânerele, garniturile și partea din spate a frigiderului. Curăță grila condensatorului și verifică tubul de drenaj, pentru a preveni acumularea de apă.
- Uscare completă – șterge cu o lavetă curată pentru a elimina orice urmă de umezeală.
