Soluție de sare și lămâie

După ce cureți coaja nucilor, taie o felie groasă de lămâie, presară sare pe ea și curăță bine petele de iod. Poți umezi înainte palmele și poți presăra sare direct pe degete. Dacă nu ai mici tăieturi sau zgârieturi, care te vor ustura din cauza acidului citric și a sării, această soluție este foarte eficientă. Ea curăță bine negreala de la nuci, albește pielea și unghiile, iar palmele tale vor arăta impecabil.

Dacă petele nu dispar în totalitate de la prima încercare, repetă procedeul până când vei înlătura orice urmă de iod. Combinația de sare și acid nu va ataca pielea! Din contră, va curăța foarte bine toate urmele, impuritățile și va lăsa pielea fină, albă și catifelată.

Soluție cu pastă de dinți si bicarbonat

O altă soluție care îndepărtează eficient petele de la cojile de nuci este pasta de dinți, dar mai ales pasta de dinți care conține și bicarbonat. Înmoaie bine mâinile în apă călduță și folosește o periuță pentru unghii. Aplică pasta de dinți pe suprafețele înnegrite și freacă bine cu periuța, atât pielea, cât și spațiul de sub unghii, acolo unde iodul pătrunde ușor și rămâne zile întregi, dacă nu este curățat temeinic.

Solutie cu bicarbonat și detergent lichid de vase

Înmoaie bine mâinile în apă caldă și presară din belșug bicarbonat de sodiu pe zonele pătate de coaja de la nuci. Așteaptă câteva minute să acționeze bicarbonatul, apoi pune câteva picături de detergent lichid de vase și freacă bine pielea cu o periuță moale sau cu un burete curat. Freacă bine petele, până dispar, pentru că soluția aceasta este foarte eficientă și va acționa în câteva minute.

Continiuarea Aici