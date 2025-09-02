Hindușii consideră că florișe au apărut pe pământ pentru a fi făcute cadou celor pe care îi iubim.
În Roma și Grecia antică oamenii meștereau coronițe și aranjamente de flori, cu care își împodobeau casele.
În Hawai și India, un oasepete de seamă este cadorisit cu o ghirlandă de flori, pe care trebuie să o poarte la gât, în semn de respect..
Iată ce semnificație au florile și ce ar trebuie să oferi, în funcție de relația ta cu persoana căreia i le oferi!
Anemone: nu mă uita
Camelie: noroc
Margarete: adio
Lalea: te iubesc sincer
Narcisă: te doresc, fericire
Garoafă: fidelitate și dragoste profundă
Nu-mă-uita: dragoste adevărată
Gardenie: bucurie
Iasomie-grație și eleganță
Iris: încredere, înțelepciune, sănătate
Mimoză: sensibilitate
Trandafir roșu: te iubesc
Garoafa albă: amintește-ți de mine
Gladiolă: generozitate
Crizantele: bucurie
Crin: virtute, frumusețe
Crin alb: puritate
Bujor: timiditate
Floarea-soarelui: loialitate
Frezie: inocență
Nufăr: puritate
Liliac: prima iubire
Orhidee: ești frumoasă!
Trandafir galben: prietenie, gelozie
Zambilă albastră: constanță
Lalea galbenă: dragoste fără speranță