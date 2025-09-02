Hindușii consideră că florișe au apărut pe pământ pentru a fi făcute cadou celor pe care îi iubim.

În Roma și Grecia antică oamenii meștereau coronițe și aranjamente de flori, cu care își împodobeau casele.

În Hawai și India, un oasepete de seamă este cadorisit cu o ghirlandă de flori, pe care trebuie să o poarte la gât, în semn de respect..

Iată ce semnificație au florile și ce ar trebuie să oferi, în funcție de relația ta cu persoana căreia i le oferi!

Anemone: nu mă uita

Camelie: noroc

Margarete: adio

Lalea: te iubesc sincer

Narcisă: te doresc, fericire

Garoafă: fidelitate și dragoste profundă

Nu-mă-uita: dragoste adevărată

Gardenie: bucurie

Iasomie-grație și eleganță

Iris: încredere, înțelepciune, sănătate

Mimoză: sensibilitate

Trandafir roșu: te iubesc

Garoafa albă: amintește-ți de mine

Gladiolă: generozitate

Crizantele: bucurie

Crin: virtute, frumusețe

Crin alb: puritate

Bujor: timiditate

Floarea-soarelui: loialitate

Frezie: inocență

Nufăr: puritate

Liliac: prima iubire

Orhidee: ești frumoasă!

Trandafir galben: prietenie, gelozie

Zambilă albastră: constanță

Lalea galbenă: dragoste fără speranță