Cum să scapi de musculițele albe de pe frunze

Cu toate ca aceste insecte pot parea inofensive ele se hranesc cu seva plantelor si din cauza faptului ca excrementele musculitelor secreta zaharuri atunci o sa favorizeze si aparitia mucegaiului, scrie Cumsa.ro

Este destul de dificil sa scapi de musculitele albe, insa daca o sa respecti acesti pasi o sa poti avea grija de plantele tale fara sa mai fie nevoie sa aplici tratamente cu substante chimice.

De ajutor pot fi si capcanele lipicioase de culoare galbena care pot fi agatate pe langa plante

O alternativa la tratamentele chimice o reprezinta insecticidul pe baza de sapun sau cel pe baza de ulei esential de neem. Aceste solutii vor fi eficiente daca le pulverizezi direct pe insecte, asa ca foloseste un recipient cu pulverizator si aplica-le mai ales pe spatele frunzelor, acolo unde insectele se ascund, scrie aceeași sursă.

Totodata, este indicat sa folosesti si plantele companion care pot tine la distanta musculitele albe. Spre exemplu, busuiocul sau galbenelele contin substante care prin mirosul lor vor indeparta musculitele din apropiere.

Mai poti utiliza si plantele ce atrag buburuzele, deoarece acestea reprezinta unul din pradatorii naturali ai musculitelor albe. Acestea sunt nastureii, muscatele, galbenelele, menta, floarea soarelui, dar si mararul, coriandrul sau feniculul ori patrunjelul.

Daca o sa observi musculitele sau larvele acestora pe frunze, atunci primul pas va fi sa tai frunzele afectate. Mare atentie sa pui frunzele in pungi sigilate, pentru a preveni raspandirea insectelor.

Atunci cand vorbim despre un numar mic de musculite, acestea pot fi indepartate folosind un pulverizator cu apa sau chiar cu mana. Desigur, nu o sa indepartezi in totalitate, dar vei reduce numarul total al insectelor. scrie sursa precizata.