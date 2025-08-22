1. Curăță dulapul săptămânal

Molii preferă zonele întunecate și liniștite. Aspiră și șterge dulapul cu o soluție de apă și oțet alb pentru a elimina ouăle și larvele. Nu uita să cureți și covoarele sau alte zone din casă unde moliile s-ar putea ascunde.​

2. Spală hainele înainte de a le depozita

Înainte de a depozita hainele pentru sezonul următor, asigură-te că sunt curate. Spală-le conform instrucțiunilor de pe etichetă sau apelează la o curățătorie profesională pentru articolele delicate.​

3. Periază hainele

Expune hainele la soare și periază-le cu o perie specială pentru a îndepărta eventualele larve sau ouă. Acordă atenție cusăturilor, pliurilor și buzunarelor.​

4. Depozitează hainele corect

Folosește saci de vidat sau cutii etanșe pentru a depozita hainele. Evită cutiile de carton, deoarece moliile pot pătrunde ușor în ele.​

5. Utilizează repelente naturale

Molii nu suportă mirosurile de lavandă, cedru sau cuișoare. Poți folosi uleiuri esențiale sau săculeți cu aceste arome în dulapuri și sertare. Reîmprospătează-le periodic pentru a menține eficiența.​

6. Îngheață hainele

Pentru hainele prețioase sau delicate, cum sunt cele din cașmir, mătase sau blană, spălarea la temperaturi ridicate nu este o opțiune. În aceste cazuri, poți folosi congelarea. Împachetează hainele într-o pungă etanșă și lasă-le în congelator timp de 48–72 de ore. Temperaturile scăzute distrug ouăle și larvele fără a afecta țesătura. Este o metodă simplă, dar eficientă, mai ales dacă vrei să eviți tratamentele chimice.

7. Monitorizează și previne

Folosește capcane cu feromoni pentru a monitoriza prezența moliilor. Acestea atrag moliile adulte și te ajută să detectezi o infestare în stadiu incipient.

O curățenie generală la fiecare schimb de sezon este esențială, dar dacă ai avut probleme cu moliile, este recomandat să cureți dulapul cel puțin o dată pe lună. Aspirarea prafului, ștergerea rafturilor cu o soluție pe bază de oțet alb și aerisirea hainelor ajută enorm. Nu uita nici de colțurile greu accesibile, unde larvele pot rămâne neobservate, scrie Total Wardrobe Care.