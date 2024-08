"Ne-a traversat un front atmosferic rece ce a determinat, pe langa o scedere a valorilor termice in toata tara si chiar accentuata in jumatatea nord-estica, si fenomene de instabilitate atmosferica ce au devenit intense in mod deosebit in sud-estul tarii, acolo unde am avut cantitati de apa insemnate, de peste 30-40 de litri pe metru patrat.

Pentru zilele urmatoare va fi advectia de aer cald, care va determina temperaturi din ce in ce mai ridicare. In consecinta, se intoarce canicula, astfel ca astazi vom avea o vreme calduroasa in partea de vest si de sud a teritoriului, acest lucru insemnand temperaturi maxime de 30, pana la 32-33.

In urm zile va continua sa se incalzeasca, astfel incat spuneam ca va reveni canicula. Maine, poimaine vom avea temperaturi de 35 si usor peste 35 de grade, in mod deosebit in regiunile sudice.

Acest episod - cel putin conform materialelor pe care le avem la momentul acesta - va dura pana la sfarsitul acestei saptamani si chiar si inceputul saptamanii viitoare, chiar daca vom avea usoare variatii ale temperaturilor", a declarat pentru Realitatea PLUS Alina Serban, meteorolog ANM.