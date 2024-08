Realitatea PLUS: In acele plicuri galbene ce ati avut?

Dumitru Dumbrava: Erau goale la fel cum au fost totdeauna plicurile galbene.

Eu imi imaginez ca sefa directiei medicale din Serviciul Roman de Informatii mergea in mod curent la Ministerul Sanatatii. Imi imaginez ca seful directiei logistice vizita santiere si mergea la Ministerul Transporturilor. Unde ati fi vrut ca eu, seful directiei juridice din Serviciul de Informatii sa merg, la Ministerul Sanatatii, la Ministerul Muncii, la Ministerul Apararii Nationale? Eu eram interfata serviciului pentru ceea ce inseaman serviciu judiciar.

Nu stiu cine este completul de judecata, cum a fost inlocuit sau de ce a fost inlocuit, asta e treaba instantelor.

Nu o cunosc personal pe doamna judecator Claudia Jderu, nu am vorbit niciodata in viata mea cu doamna judecator.

Reporter: Domnul Coldea era suparat in sala de judecata ca a pierdut contractul cu oficialii din Albania. Cam ce contract? Despre ce este vorba si cum influenteaza?

Dumitru Dumbrava: Eu cred ca e o intrebare pentru domnuul Coldea.

Am prestat servicii de consultanta in acord cu legea, consultanta de afaceri. Nu am practicat niciodata acest business - consultanta politica - si nu ma pricep la politica.