Dublă crimă în Bacău. Un bărbat și-ar fi ucis soția și cumnata, apoi a încercat să își ia zilele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:58

Două femei au fost găsite moarte, luni dimineață, într-o gospodărie din Comănești, județul Bacău. Un bărbat de 66 de ani este suspectat că și-ar fi înjunghiat soția, în vârstă de 67 de ani, și cumnata de 63 de ani. După atac, acesta ar fi încercat să își pună capăt zilelor prin electrocutare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Bărbatul a fost transportat la spital sub supravegherea polițiștilor.

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