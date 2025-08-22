”Tata ne-o părăsit...”

Dragilor, vă făceam cunoștință zilele trecute cu Darius, un băiețel crescut într-o familie cu 7 frați, alături de o mamă eroină. Cel care trebuia să le fie sprijin, „tatăl” i-a părăsit și i-a scos afară din casa în care locuiau.

Darius își dorește tare mult să meargă la școală în toamnă, doar că, din lipsa posibilităților financiare, mama nu poate asigura hăinuțe, rechizite și ghiozdănele pentru toți cei 7 frați, iar Darius are mare nevoie de sprijinul nostru!

Ce-i lipsește?

Papucei, ca să nu mai râdă copiii de el, un trening, o bluză, un maiou, chiloței, un ghiozdănel și toate cele necesare pentru a merge curat, demn și fericit la început de an școlar”, a scris părintele Dan Damaschin pe Facebook.

”VASILICĂ, BĂIATUL CARE ÎȘI DOREȘTE SĂ ÎNVEȚE CARTE!

Dragilor, acesta este Vasilică, un copil al vieții din cei 10.554 pe care îi sprijinim să crească și să devină oameni mari! A fost crescut cu multă dragoste, dar cu foarte multe lipsuri!

L-am întrebat pe Vasilică ce vis are, iar el ne-a mărturisit că își dorește din suflet să meargă la școală, pentru că, școala înseamnă pentru el bucurie și fericire. Din păcate, acest vis pare greu de împlinit, fiindcă nu are hăinuțe cu care să pășească în prima zi de școală”, a mai scris părintele.