Potrivit procurorilor DNA, Marius Isăilă ar fi încercat să cumpere influența unor înalți oficiali ai statului român, în frunte cu Ionuț Moșteanu, care ocupa funcția de ministru al Apărării, pentru a obține contracte cu o instituție aflată în subordinea directă a Armatei.

Este vorba despre compania Romtehnica prin intermediul căreia Isăilă voia să importe un milion de obuze dezasamblate din Kazahstan, pe care să le asambleze și să le reeticheteze într-una dintre fabricile de armament din România. Astfel, obuzele ar fi devenit muniție produsă în UE și putea fi exportată apoi în Bulgaria și, de aici, în Ucraina.

Dosarul care vizează aceste fapte a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză, respectiv menținerea controlului judiciar.

”În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 748/VIII/3 din 07 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.



În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt:



În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată din Bulgaria.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.



Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.



Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.



Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”, se arată în comunicatul transmis de DNA.