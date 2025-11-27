La începutul lunii noiembrie, Parchetul General a făcut percheziții de amploare la sediile unor firme care aparțin fraților Micula.

”De când suntem împreună, Ilie Bolojan și cu mine, am avut o relație foarte bună, încă de când era Secretar General al Guvernului, nu știu dacă își aduce cineva aminte, dar Ilie Bolojan a fost Secretar General al Guvernului. El a fost prefect în cabinetul Tăriceanu, am fost alături de el în campanii. De altfel, Ilie Bolojan nu l-a susținut pe Cîțu, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar Ilie Bolojan a lăsat organizația să voteze cu mine, nu a cedat presiunilor venite de la nivelul Cotroceniului, la vremea respectivă.

Relațiile dintre mine și Ilie Bolojan sunt de notorietate, relații de respect reciproc, de apreciere și de colaborare, de câte ori am avut ocazia. De altfel, Ilie Bolojan a și făcut parte ca prim-vicepreședinte din echipa mea, ca președinte al PNL. Dar absolut niciun fel de legătură, orice fel de speculație se face pe această temă o resping categoric”, a declarat Ludovic Orban.

Este vorba despe companiile Romatsa, Nuclearelectrica şi Conpet a căror conturi au fost blocate de cei doi afaceriști în decembrie 2019.

În presă, au apărut mai multe speculații conform cărora miliardarii din Bihor ar fi fugit din țară pentru a nu da ochii cu anchetatorii. Însă, cei doi au negat acuzațiile.

Ioan Micula a transmis în urma perchezițiilor: "Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce au cerut."

Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, în rejudecare, pretenţiile fraţilor Micula privind despăgubirile. Decizia Tribunalului UE nu este însă definitivă. La noi în țară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare spune că salută decizia înaltei curți de casație și justiție privind ANAF și că instituția a acționat corect atunci când a păstrat măsurile asiguratorii asupra firmelor vizate de anchetă.

Cu toate acestea, banii au fost deja plătiți și acum trebuie recuperați de statul român. Numai că, potrivit unor surse, aceștia ar fi fost transferați ilegal și delapidați astfel încât posibilitatea statului de a recupera banii este aproape inexistentă.

Potrvit unor surse Realitatea PLUS, dosarul controversat ar putea să explodeze cât de curând, iar în fața anchetatorilor ar putea ajunge și Ludovic Orban, cel care era premier în acea perioadă.

Frații Micula sunt foarte bine conectați la vârful statului român. Ei au avut o relație extrem de apropiată cu Ilie Bolojan, după cum relata fostul ambasador american în 2006. Cei doi frați ar fi reușit să-l impună pe Bolojan la conducerea județului Bihor, după ce ar fi intervenit pe lângă Guvernul Tăriceanu.

În scandal a intervenit și Cristian Popescu, candidat independent la Primăria Capitalei. Acesta a declarat că Ludovic Orban este un trădător, motiv pentru care a fost acum eliminat de la Palatul Cotroceni.

”Știți că era: românul nu plătește trădătorii! Trădătorii, la un moment dat, sunt și ei trădați, Dmnezeu le aranjează cumva într-un sens și își primește fiecare răsplata atunci când se așteaptă mai puțin”, a declarat Cristian Popescu.

Însă, fostul premier susține că nu a avut de a ales când a fost nevoit să le plătească fraților Micula despăgubiri în valoare de 400 de milioane de euro. Mai mult, Orban a declarat că nu putea risca să piardă dreptul de a dirija avioane în spațiul românesc în cazul în care s-ar fi oprit finanțarea pentru compania Romatsa.