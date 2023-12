Dorian Popa, cunoscut artist și influencer, a luat o hotărâre importantă în urma scandalului în care a fost prins sub influența drogurilor. Într-un podcast recent, acesta a mărturisit că acea experiență i-a schimbat viața și că a decis să renunțe complet la fumat. În timpul podcastului, Dorian a reflectat asupra erorilor sale și și-a exprimat remușcarea pentru faptul că a condus în acea stare. Popa a mărturisit că una dintre greșelile majore pe care le-a făcut a fost aceea de a conduce negândindu-se la modul în care consumul de substanțe afectează corpul său.

„Greseala majora este ca am condus negandindu ma daca corpul meu este curat”, a spus Dorian Popa în cadrul podcastului N.C.N.

„Consider ca este o greseala si ca am fumat”, a declarat Dorian în podcast. El a subliniat că acesta a fost un moment de învățare major.

Decizia de a renunța la fumatul de substanțe reprezintă o schimbare semnificativă în viața artistului. El declară că acest incident l-a făcut să privească în alt mod propria viață, să pună în balanță deciziile pe care le-a luat și să își asume consecințele acțiunilor sale.

„Spun ca nu voi mai fuma niciodata, mi-a intors viata pe dos”, a mai spus Dorian Popa.

Artistul a dezvăluit și motivele care l-au determinat să renunțe definitiv la fumat. Dorian a vorbit despre influența negativă pe care alcoolul a avut-o în viața tatălui său și modul în care aceasta a perturbat cursul vieții pe care și-a ales-o. Aceasta a fost principala motivație pentru care Dorian nu consumă alcool și, acum, pentru care renunță și la fumat.

„Care era nevoia care genera chestia asta? Eu alcool nu beau din cauza faptului ca taica meu se sprituia prea tare si m-a deranjat cursul vietii pe care l-a ales In ceea ce privea familia noastra”

„Multi o sa zica aoleu nu o sa mai aprinzi un cui nu mai esti al meu, dar din cauza ca mi-a deranjat linistea sufleteasca pe care o pretuiesc probabil asta am simtit in momentul cand am aprins cuiul ca ma linistesc sufleteste”

