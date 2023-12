Miruna Pascu a vorbit pentru prima dată după tragedia de la 2 Mai, atunci când un șofer drogat a omorât doi tineri.

„Nu pot să fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru că nu este normal. Tragedia pe care o trăiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care să fie expus, după părerea mea, în spațiul public. Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime. Consider că eu, dacă aș declara ceva, ar fi o impietate față de părinții acelor copii”, a spus Miruna Pascu.

Întrebată dacă a stat de vorbă cu părinții celor doi copii, aceasta a răspuns: „Nu. Eu nu am voie să vorbesc nimic despre dosare. Este o interdicție din partea procurorilor. Consider că aceste lucruri... de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților. Fiind în postul Crăciunului, apreciez foarte mult și în măsura în care la un moment dat se va putea, cu siguranță că o s-o fac”.

Accidentul a avut loc în 19 august, pe DN 39, în apropierea localităţii Vama Veche, după ce Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de opt tineri care mergeau pe marginea drumului. Roberta Marina Dragomir (20 de ani) și Sebastian Andrei Olariu (21 de ani), ambii studenți la Facultatea de Geografie a Universității București, au murit pe loc. Alți trei tineri au fost răniți.

Miruna Pascu a fost eliberată din arest la domiciliu recent. Ea a fost trimisă în judecată pentru influențarea declarațiilor și amenințare în dosarul fiului său.