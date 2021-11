Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„Suntem într-un dezastru! Ce este mai trist e ca autoritatile se obisnuiesc cu această situație. Nu se prea moare acasă, pentru că oamenii apelează la spitale.

Noi tratăm în terapiile intensive peste 95% de pacienti nevaccinați, oameni dezinformați, manipulați, n-au crezut în boală, în vaccin. Ei vin foarte convinși că nu au nimic. Unii cer imperativ să nu primeasca oxigen, să nu primească anumite tratamente. Dar sub ochii noștri, vazând că boala avansează, situația seschimbă și, pe ultima sută, ei cer vaccinul. Un pacient a scris pe foaie că refuză orice tratamente, și, în final, a cerut intubare, dar a fost prea târziu”, a relatat medicul ATI Dorel Săndesc, miercuri, la Realitatea PLUS, în exclusivitate, în emisiunea „Raport de Zi” cu Ana Maria Păcuraru.

Vicepreședintele Societății Române de Terapie Intensivă acuză autoritățile de situația catastrofală în care se află țara noastră din cauza epidemiei de COVID-19, condamnând lentoarea adoptării certificatului verde în Parlament.

„Cred ca lipsa de responsabilitate a autoritatilor e una din cauzele principale ale acestui dezastru.

După anunțul cu certificatul verde, imediat s-a pus lumea la coadă (la vaccinare - n.red.). Acum, când sunt iar ezitări, jocuri penibile în Parlament, vedem ca numărul celor care vin la vaccinare scade. Asta arata ca, daca am fi avut niste autoritati cu masuri clare, ferme, am fi avut alta rata de vaccinare. Ăsta e mecanismul si in celelate state, unde niște autorități și-au făcut treaba.

Este trist ca si acum noi ezitam. Statele europene au impus această măsur (certificat COVID-nred.) din vară, și vedem la ce rate au ajuns. Cazurile critice sunt incomparabil mai putine decât la noi.

Asta e tabloul trist, sigur, știm de problemele cu educația, dar principalele cauze, lipsa de responsabilitate și autoritate, ele au dus la asta”, a avertizat Dorel Săndesc.

Întrebat despre finalul valului 4, medicul ATI a spus că „valul se va incheia in ATI. Noi vom vedea ultimii stingerea valului.

Acum vin mai mulți. E acea categorie de nevaccinați care nu cred în tratamente, îi consideră pe medici criminali si amână venirea in spital, si cu 2 saptamani. Numarul va fi mare in următoarele două săptămâni, scăderea abia peste câteva săptămâni” a concluzionat vicepreședintele SRATI.

„Faptul că nu suntem vaccinati ne expune la fenomene ce vor transforma România într-un caz-școală. Riscăm să selectăm o tulpină și mai rezistentă și riscăm un nou val”, a atenționat din nou Dorel Săndesc, la Realitatea PLUS.