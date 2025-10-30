Trump nu a oferit detalii concrete despre natura acestei colaborări, dar a lăsat să se înțeleagă că discuțiile bilaterale cu Beijingul sunt deja în curs, scrie Le Monde. Declarația vine într-un moment în care frontul din estul Ucrainei se află sub presiune intensă, iar comunitatea internațională caută noi formule diplomatice pentru a evita escaladarea.

China, care a menținut o poziție oficială de aparentă neutralitate, a fost criticată în trecut pentru relațiile sale economice și strategice cu Rusia. Implicarea sa într-un demers comun cu SUA ar putea marca o schimbare semnificativă în dinamica geopolitică a războiului.

Trump a mai afirmat că „nimeni nu vrea ca acest conflict să continue la nesfârșit” și că „există soluții dacă marile puteri decid să acționeze”. Deși nu a menționat explicit Ucraina sau Rusia în formulările sale, contextul și momentul intervenției indică o intenție clară de a influența evoluția diplomatică a războiului.