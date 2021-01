DOLIU pe scena rock internațională! Alexi Laiho, liderul formației Children of Bodom, s-a stins din viață la doar 41 de ani

Cunoscutul rocker avea probleme de sănătate de ceva timp, însă sursa decesului nu este cunoscută, scrie Napalm Records.

Trupa Children of Bodom s-a înființat în 1993 la Espoo, Finlanda, adoptând de-a lungul timpului un stil melodic death metal. Printre cel mai importante albume lansate de Alexi Laiho și colegii săi se numără Hatebreeder (1999), Folow the Reaper (2000) și Are You Dead Yet? (2005). Children of Bodom s-a desființat în decembrie 2019, când a avut loc ultimul concert al rockerilor din Espoo.