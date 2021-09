Răzvan Boacă a încetat din viață la doar 44 de ani. "A plecat să facă un alt ziar." Colegul său din redacție a scris un mesaj emoționant pentru acesta.

”Răzvan era ” full package”. Memorie, ochi, școală, citit. Un om cu principii. Solide și sănătoase. Un ziarist fin care a decis să se ocupe mai mult de partea tehnică a ziarelor. Și era aici, în redacție, seară de seară, poate cel mai bun tehnoredactor din Brașov. Magician. Și aseară a fost la fel. Părea puțin obosit, era singura diferență față de seara precedentă. Am lucrat împreună până seara târziu. Am glumit. Am fumat și am discutat ziarul”, a scris Ovidiu Văcaru în necrologul publicat de redacție.

A doua zi, jurnalistul a fost descoperit în pat, fără suflare.

”Incredibil, s-a dus tânărul jurnalist din Brașov, RĂZVAN BOACĂ! S-a dus liniștit, în somn, absolut pe neașteptate. 44 de ani și încă atât de multe de făcut, de spus, de scris, de tehnoredactat, de iubit, de glumit. Acum, copile, te cert cel mai tare, pentru cea mai proasă glumă a ta, absurdă la infinit! Ultima BOACĂNĂ! Mă gândesc la tine ca la unul dintre cei mai vii oameni posibili. Domnul să te aline! Condoleanțe mamei îndurerate dincolo de fire! Măicuța Domnului să o aline”, a postat Roxana Iordache într-un mesaj pe Facebook.