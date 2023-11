Dan Medișanu (59 de ani) suferea de cancer și era internat într-un spital din Londra, iar în ultima săptămână starea sa de sănătate s-a înrăutățit rapid.

Anunțul a fost făcut de ziarista Alice Năstase Buciuța, de care îl lega o prietenie strânsă și care l-a și vizitat în spital, la Londra.

”Într-una dintre primele vizite pe care i le-am făcut lui Dan Medișanu la spital, aici, la Londra, probabil pe 15 sau 16 octombrie, am vrut să îi duc trandafirii aceștia din poză, dar nu m-au lăsat să intru cu ei în rezerva de la terapie intensivă unde era conectat la perfuzii. Dar i-am spus că i-am adus flori, i le-am descris, iar el s-a bucurat rugându-mă să le iau acasă și să aprind lângă ele o lumânare pentru părinții lui, Gavrilă și Ana. Mi-am notat numele lor, ca să îi pomenesc cum se cuvine. Așa am făcut, iar peste câteva zile am pus florile pe masa din grădină. Mi se păreau cumplit de triste și le-am exilat afară unde, însă, nu s-au mai ofilit. Așa arată și azi, parcă abia culese. Azi, în ziua în care Dan s-a reîntâlnit cu părinții lui. Probabil că abia de mâine vor începe să se ofilească. Ultimul lucru pe care mi l-a spus Dan a fost “Te iubesc”. “Și eu te iubesc”, i-am răspuns. Dan Medișanu. 19 Ianuarie 1964- 2 noiembrie 2023”, a scris ziarista pe o rețea socială.

Dan Medișanu era un ziarist cu peste 20 de ani de experiență în presa scrisă. Printre publicațiile la care a lucrat, de-a lungul timpului, ca redactor la Departamentul Monden s-au numărat cotidianele ”Național” și ”Evenimentul Zilei”.