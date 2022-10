Robbie Coltrane s-a stins din viață, vineri, la vârsta de 72 de ani.

Actorul a murit într-un spital din Scoția, a anunțat agentul său vineri seară, fără a dezvălui cauza decesului. Era divorțat de Rhona Gemmell și avea doi copii.

Coltrane a devenit cunoscut pentru rolul de detectiv în serialul din anii 1990 „Cracker”, pentru care a câștigat premiul de cel mai bun actor la Premiile Academiei Britanice de Televiziune trei ani consecutiv.

Și-a câștigat însă notorietatea la nivel mondial cu rolul bândului uriaș Hagrid, un mentor al băiețelului vrăjitor Harry Potter, în cele opt filme lansate între 2001 și 2011.

Actorul scoțian a fost nevoit să renunțe la actorie din cauza unor probleme de sănătate. După rolul din Harry Potter a mai întruchipat un comediant acuzat de violarea unei fete de 15 ani.

Coltrane a jucat și în filmele James Bond GoldenEye şi World is not enough, precum și în Nuns On The Run, Mona Lisa şi Ocean's 12.