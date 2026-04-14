Bărbatul de 47 de ani se plimba prin centrul vechi al localității Massa alături de fiul său de 11 ani, de partenera lui, de un cumnat și de alte rude, când grupul lor a dat peste un grup de tineri aflați în stare de ebrietate. Printre aceștia se aflau și doi români de 19 și 23 de ani, care, potrivit presei locale, aruncau cu sticle în vitrina unui magazin.

Potrivit sursei citate, bărbatul şi cumnatul său le-ar fi cerut tinerilor, între care şi minori, să se oprească, ceea ce a stârnit furia acestora, care i-au luat la bătaie. Trântit la pământ, Bongiorni a fost lovit în continuare cu picioarele, deşi îşi pierduse cunoştinţa după ce, în cădere, s-a lovit puternic cu capul de asfalt. În urma loviturii, bărbatul a murit, sub privirile îngrozite ale fiului său în vârstă de 11 ani, în prezent aflat la spital în stare de şoc. La spital a fost dus şi cumnatul lui Bongiorni, care s-a ales cu mai multe fracturi.

Doi români și un minor italian, arestați pentru omor

În acest caz au fost arestați doi tineri români, de 19 și 23 de ani, precum și un italian de 17 ani, a cărui situație este analizată de Parchetul pentru minori din Genova.

Potrivit procurorilor, în prezent nu există alte persoane majore implicate în afară de cei doi români, care au fost audiați duminică.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit articole de îmbrăcăminte ce par a fi fost purtate în timpul agresiunii și care pot fi recunoscute în imaginile camerelor de supraveghere.

Cei trei suspecți, în fața judecătorilor săptămâna viitoare

La începutul săptămânii viitoare sunt programate audierile preliminare. Ancheta continuă pentru reconstituirea completă a faptelor, inclusiv pe baza rezultatelor autopsiei ce urmează să fie efectuată. Cei doi tineri români au antecedente penale, însă fără relevanță majoră și fără legătură directă cu acest caz, potrivit colonelului Alessandro Dominici, citat de rainews.it.