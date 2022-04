DNA anunță că respinge „încercările de atragere a instituției în jocurile politice” în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID-19 din ultimul an pandemic. Instituția anticorupție mai avertizează că „nici un mijloc de presiune publică și nici indicații venite dinspre clasa politică nu îi vor determina pe procurori să acționeze altfel decât în cadrul strict reglementat de lege”. DNA mai precizează că activitatea instituției are ca scop aflarea adevărului și tragerea la răspundere a celor vinovați și nu se desfășoară în funcție de agenda politică a anumitor persoane ori de interese circumstanțiale”.

Precizările făcute de DNA vin după scandalul uriaș ce a izbucnit pe scena politică românească, pe tema achiziției de vaccinuri COVID-19, în condițiile în care campania de vaccinare din țara noastră a eșuat, fiind pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la rata de vaccinare.

Scandalul achiziției de vaccinuri anti-COVID-19 a izbucnit după ce actuali și foști parteneri din coaliția de guvernare au început să se acuze reciproc de risipirea banilor prin cumpărarea mai multor doze de vaccin anti-COVID-19 decât ar fi fost necesar.

Mai mulți lideri ai coaliției de guvernare PSD-PNL, printre care și Marcel Ciolacu, Alexandru Rafila, actualul ministru al Sănătății, au acuzat foști miniștri ai USR ai Sănătății pentru achiziționarea unei cantități prea mari de vaccinuri anti-COVID-19. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă au respins acuzațiile și au arătat cu degetul către fostul premier liberal Florin Cîțu.

DNA a deschis un dosar în septembrie 2021, ca urmare a sesizării din oficiu privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID.