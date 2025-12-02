Vlad Gheorghe a făcut un anunț important marți dimineață, pe 2 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă: se retrage oficial din competiția pentru Primăria Capitalei. Decizia sa vine în sprijinul lui Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal (PNL). Un detaliu crucial este că, deși s-a retras cu doar cinci zile înainte de alegeri, numele lui Vlad Gheorghe va figura în continuare pe buletinul de vot din 7 decembrie, deoarece tipărirea acestuia fusese deja finalizată.

„După mai multe discuţii şi după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am avut, aşa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toţii ceea ce deja devine foarte cunoscut, Anca Alexandrescu are şanse reale să ajungă primarul Capitalei. În acest moment, lucrul responsabil de făcut este să îl susţin pe domnul Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei, pentru ca Bucureştiul să rămână un bastion al democraţiei şi pentru ca Bucureştiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremişti PSD-işti”, a spus Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar, care oricum nu avea nicio șansă să câștige potrivit sondajelor de opinie, i-a îndemnat pe cei care l-ar fi votat să îl aleagă pe Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6. „Îl voi susţine pe Ciprian Ciucu mai departe, fac apel la cei care voiau să mă voteze pe mine să îl susţină pe dânsul”, a spus Vlad Gheorghe în conferinţa de presă susţinută împreună cu prim-vicepreședintele PNL, vizavi de Primăria Capitalei. El a făcut un apel către Cătălin Drulă, candidatul USR, să îl susţină şi el pe Ciucu.