Pensionar: E foarte greu. Butelia e un million două sute.

Vine iarna, nu sunt lemne. Nu sunt murături și mai trebuie și medicamente.

Să mai mărească pensia. Să se gândească și la noi că suntem bătrâni, nu avem ajutoare.



Pensionar: Mi-a tăiat din ea, mi-a luat din ei.

Eu medicamente și dacă vă aduc să vedeți câte diagnostic de boală am, vă închinați.

Dacă facem contestație ce face? Ne mai pune ceva? Tot ca ei rămâne.

Nu mai știu să conducă asta absolut nimeni.

Pensionar: E un pic bine dar nu reflect realitatea noastră. Nu ne putem descurca, suntem oameni bătrâni și avem nevoie de medicamente, să ne plătim facturile.

Am fost pensionată pe caz de boală.

Nimeni nu urmărește interesele noastre cei care sunt la putere.

Să se uite și ei spre țărani.

Pensionar: Foarte greu. Mai am bonurile pe care le-am luat pe grâu am luat bonuri ca să iau pâine să îmi ajungă banii.

Ce mâncam? Mâncam legume goale?

Nu mă ajută nimeni. Băiatul e bolnav.

S-au scumpit toate alea și dacă s-au scumpit, nu ne ajung banii.

Țăranul muncește și nu câștigă nimic și abia își trăiește viața de azi pe mâine.

Dacă am avea nu ne-am văita de grași că să ne ducem să ne rugăm la dânșii.



Pensionar: Să fie puțin mai atenți față de pensionari. Să îi lase pe cei care dorm pe scaun și au făcut găuri în scaunele alea. Nu vin la muncă cum am fost noi atâția ani și acum am ajuns la o pensie de nimic.

Mă refer la domnul ministru și la doamna ministru,ministrul muncii, totul au făcut pentru ei să aibă salarii mari șți noi ăștia mai mici să trăim o viață vai de mama noastră.

Dacă nu am avea copiii în străinătate nu am avea din ce trăi.

Domnul Ciolacu mi-a făcut o impresie bună la început, acum mi-am schimbat părerea. Pentru ce să mă mai duc să votez pentru ei? Să facă buzunarele mari și noi să murim de foame.