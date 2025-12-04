Directorul Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan, a declarat joi că ducerea pensiilor la domiciliu reprezintă o „povară” și „nu este un business sustenabil” din cauza costurilor foarte mari. Acesta a explicat că, deși Poșta primește circa 60 de milioane de lei lunar de la Ministerul Muncii (pentru convențiile cu Casa de Pensii și ANPIS), o parte semnificativă din sumă se întoarce către stat sub forma costurilor de procurare a numerarului.

Ștefan a detaliat că din cele 60 de milioane de lei, aproximativ 15-20% reprezintă cheltuieli cu achiziționarea de cash, deoarece Poșta cumpără circa 5% din întreaga masă monetară a țării în primele două săptămâni ale lunii. Banii sunt cumpărați de la bănci comerciale, dar în special de la Trezorerie și Banca Națională, ceea ce înseamnă că o parte din banii primiți de la Ministerul Muncii ajung înapoi la stat. Directorul a subliniat că este „nedrept să se spună că acești bani vin către Poștă”, deoarece sunt mutați „dintr-un buzunar în altul”.

Costurile suplimentare ale Poștei includ, instalarea de elemente de siguranță conforme Legii 333 (safe, buton de panică, dispecerizare) pe toate mașinile și întreținerea celor mai mari centre de procesare de cash din țară, deținute de Poșta Română.

Directorul a menționat că aceste cheltuieli sunt realizate exclusiv pentru parteneriatul cu Ministerul Muncii. El a confirmat că veniturile din partea Ministerului Muncii reprezintă 36-37% de la Casa de Pensii și 7-8% de la ANPIS, dar sunt și „principala cheltuială a companiei”, fiind nevoie de bani din alte surse pentru acoperirea activității.

În acest context, Valentin Ștefan a solicitat Ministerului Muncii să organizeze o licitație pentru distribuirea pensiilor, afirmând că doar așa se va stabili dacă cele 60 de milioane de lei reprezintă o sumă corectă. El a estimat că, dacă licitația ar avea loc, această sumă „va reprezenta un mare discount pentru minister”.

Aproximativ 40-45% dintre pensionari (dintr-un total de circa 4,5 milioane de beneficiari de ajutoare, pensii sau alocații) primesc încă pensiile cash prin intermediul Poștei Române. Întrebat dacă se teme că Poșta ar putea pierde acest serviciu, Ștefan a răspuns că ar fi un lucru pozitiv pentru companie.