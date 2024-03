Părinții care au protestat în fața instituției au fost chemați la ședință. Acolo însă, directoarea școlii s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate.

Tatăl copilului abuzat face declarații cutremurătoare. Bărbatul cere explicații, cu lacrimi în ochi, și susține că nici măcar nu este lăsat să intre în școala în care copilul lui ar fi fost abuzat de doi colegi.

Și mama victimei spune că a primit amenințări și face acuzații grave la adresa directoarei, iar alți părinți au declarat că se tem să își mai lase copiii în unitatea de învățământ.

Reacțiile profesorilor sunt însă de-a dreptul șocante: o profesoară a cerut indignată jurnaliștilor să nu mai filmeze pentru că i se perturbă activitatea.

Strigătul disperat al unui părinte: "Copilul meu a fost violat de două ori!"

Este mărturia dramatică a tatălui disperat. Bărbatul a fost exclus de la şedinţa cu părinţii, organizată aseară, pentru că și-a mutat fiul în altă școală, după cele două abuzuri sexuale suferite aici.

Ceilalţi părinţi au fost primiţi pentru a li se da explicaţii, după o zi de proteste.

"Nu se poate! Este imaginea care ne bântuie! Noroc cu presa și televiziunea, nu se poate, s-a rezolvat, distrugem o clasă de copii doi ani de zile și nimeni nu spune nimic, nu se pooate!"

Așa a decurs ședința organizată de conducerea școlii gimnaziale „Nicolae Titulescu”, din Capitală. Directoarea școlii a ținut o ședință tensionată cu reprezentanții părinților cărora le-a promis că va lua mai multe măsuri pentru siguranța elevilor. Asta deși, până acum, a demonstrat dispreț față de drama familiei.

"Copilul meu a fost violat! Nu am voie, ca tată al cărui copil este violat, abuzat sexual, să văd ce se discută în școală? Nu m-au lăsat să particip pentru că nu mai am copilul în școală", a spus tatăl copilului agresat.

"Am văzut o schimbare de comportament, am vorbit cu terapeuta lui. Am sunat la poliție, a venit acasă, am dat declarație, am fost la IML, avocatul mi-a zis că se închide cazul pentru că e minor cu minor", spune mama victimei.

Totodată, mama băiatului face acuzații grave la adresa directoarei școlii.

"Pe camere am văzut. Copilul meu 4 ore stă în bancă și directoarea a dat stick-urile în condițiile în care Procuratura nu a venit cu hârtie", spune aceasta.

Totul a pornit după ce părinții copilului au povestit că fiul lor a fost abuzat sexual în timpul pauzelor. Băiatul ar fi fost violat de două ori, de doi colegi, în toaleta școlii. Prima dată, în urmă cu doi ani. Atunci, dosarul s-a clasat pentru că agresorul era prea mic pentru a răspunde penal. Oroarea s-a repetat însă în decembrie anul trecut, iar părinții acuză acum conducerea școlii de mușamalizare.

Mama victimei, dialog halucinant cu directoarea școlii

Mama copilului abuzat susține că a mers la școală de nenumărate ori pentru a afla stadiul anchetei interne. Mai mult, mama copilului a și înregistrat dialogul pe care l-a avut cu directoarea.

Mama copilului abuzat: El e un copil cu probleme de sănătate. Copilului i-a fost frică. Face: „Mami, m-a amenințat! Pur și simplu m-a amenințat, mi-a fost frică”.

Directoare: Mi-a zis că nu este adevărat, că reclamația pe care ai făcut-o o să te coste toată viața. Deci amenințare. Poate fi folosită ca o dovadă. A amenințat că toată viața o să plătească pentru injuriile pe care i le-au adus lui fii-su.