Diferența între COVID-ul "clasic" și mutațiile găsite în Marea Britanie și Africa de Sud. Cât de periculoase sunt, de fapt, noile tulpini

Cert este ca virusul care a fost detectat acum mai bine de un an in Wuhan, China, nu este acelasi cu cel pe care il gasim acum in majoritatea colturilor lumii. Mutatia D614G a aparut in Europa in februarie si a devenit forma dominanta la nivel global a virusului. O alta, numita A222V, s-a raspandit in toata Europa si a fost legata de vacantele de vara din Spania, scrie Radio Europa Libera.

Varianta sud-africana numita 501.V2 poarta, printre altele, chiar o mutatie proprie numita E484K. Este diferita de o alta varianta descoperita recent in Marea Britanie - cunoscuta sub numele de B.1.1.7. Specialistii au inceput sa se ingrijoreze cand noua mutatie descoperita in Regatul Unit a inceput sa infecteze tot mai multi oameni. Dr. Marius Geanta precizeaza ca cel mai probabil, foarte multe cazuri vor avea nevoie de internare si terapie intensiva.

Ce este tulpina B.1.1.7, descoperita in Marea Britanie

"SARS-CoV-2 a acumulat multe modificari la nivelul materialului genetic (de tip ARN), pe masura ce a trecut, in ultimul an, de la o persoana la alta. Aceste modificari (pierderi, adaugiri sau inlocuiri) nu au avut relevanta pana in luna decembrie, cand in Marea Britanie s-a demonstrat legatura dintre tulpina B.1.1.7 si cresterea rapida a numarului de cazuri de infectare in Londra si in sud-estul Angliei.

Tulpinile care anterior suferisera mutatii nu s-au asociat cu o transmisibilitate mai mare si nici nu determinau forme de boala diferite.

Conform datelor disponibile pana acum, tulpina B.1.1.7 se transmite cu 56-70% mai repede decat tulpina cu care eram obisnuiti, avand asadar potentialul de a produce un numar considerabil mai mare de imbolnaviri (ceea ce s-a si intamplat si se intampla in Marea Britanie).

Un procent dintre aceste forme de Covid vor fi forme grave de boala, care necesita internare si servicii in ATI - asadar, cu cat numarul total de cazuri este mai mare, cu atat numarul de cazuri grave determinate de noua tulpina va fi mai mare, desi in sine B.1.1.7 nu se asociaza cu agravarea bolii unei persoane.

De altfel, la nivel individual, conform datelor pe care le avem pana acum, managementul Covid-19 este identic atat pentru tulpina clasica, cat si pentru tulpina B.1.1.7. Din acest punct de vedere, identificarea prin secventiere genomica a noii tulpini are relevanta scazuta pentru o persoana individuala, dar este esentiala din punctul de vedere al sanatatii publice si al metodelor de control pentru pandemie", a explicat Dr. Marius Geanta, pentru Ziare.com.

Mutatia din Regatul Unit

In ceea ce priveste tulpina din Marea Britanie, medicii de la Institutul Matei Bals investigheaza o posibila infectie in cazul unui barbat internat in acest spital. Sunt asteptate zilele acestea rezultatele mai multor analize care se fac in cazul acestui pacient, au confirmat surse din Ministerul Sanatatii.

Semnele de intrebare privind cazul pacientului de la Institutul Matei Bals au aparut dupa doua probe de detectare a infectiei care au avut rezultate diferite fata de cele cunoscute pana acum.

Mutatia din Africa de Sud

Romania a inclus Africa de Sud pe lista tarilor pentru care a oprit circulatia aviatica si impune carantina de 14 zile la intrarea in tara, prin hotararea CNSU din 3 ianuarie.

Pe 4 ianuarie, ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock se declara "incredibil de ingrijorat" de varianta de coronavirus descoperita in Africa de Sud, care a ajuns deja in Regatul Unit, conform CNNC, citat de Digi 24.

"Este o problema chiar mai mare" decat noua tulpina din Marea Britanie, a spus Hancock intr-un interviu pentru BBC Radio.

Doctorul Simon Clarke, care este expert in microbiologie celulara la Universitatea din Reading, a declarat pentru BBC ca: "Varianta sud-africana are o serie de mutatii suplimentare, inclusiv modificari ale unora dintre proteinele de varf ale virusului, care sunt ingrijoratoare".

Proteina "spike" este ceea ce coronavirusul foloseste pentru a intra in celulele umane. Este, de asemenea, elementul in care sunt concepute vaccinurile, motiv pentru care expertii sunt ingrijorati de aceste mutatii.

"Acestea provoaca o modificare mai extinsa a proteinei spike decat modificarile din varianta britanica si pot face virusul mai putin susceptibil la raspunsul imun declansat de vaccinuri", a spus dr. Clarke.

Profesorul Francois Balloux, de la University College din Londra, afirma ca "s-a demonstrat ca mutatia E484K reduce recunoasterea anticorpilor. Ca atare, ajuta virusul SARS-CoV-2 sa ocoleasca protectia imuna oferita de infectia sau vaccinarea anterioara".

Dar chiar si in cel mai rau caz, vaccinurile pot fi reproiectate si modificate, daca este necesar, fiind o chestiune de saptamani sau luni, spun expertii, citati de Radio-Europa Libera.