Bărbatul a povestit pe Tik Tok că de la 86 de kilograme a ajuns acum la 68. Deși el susține că se simte extraordinar de bine, sute de urmăritori i-au lăsat mesaje prin care îi critică dieta. Oamenii spun că este de nerecunoscut sau că are un aspect îmbătrânit.

Mihai Onilă a trecut printr-o transformare fizică radicală, după ce s-a abținut de la mâncare timp de o lună și jumătate. Artistul în vârstă de 53 de ani a ținut postul de 40 de zile, de-a lungul căruia a băut doar apă și ceaiuri.

În tot acest timp, și-a ținut fanii la curent cu experiența sa. A povestit cât de mult a slăbit în această perioadă, iar despre aspectul palid, artistul susține că este din cauza luminii din cameră.

„Nu vă indic să intrați fără pregătire prealabilă, am pornit de la 86 de kilograme, am ajuns la 68. Mă simt foarte bine, chiar dacă am o culoare cam gălbuie, cum spuneți voi. Totuși, sunt foarte bine”, a declarat Onilă.

Și actrița Daniela Nane a dezvăluit recent că ține post doar cu apă timp de 17 zile. Anunțul a venit după ce și actorul Marius Manole a anunțat că a apelat la fasting și nu a mai mâncat de 40 de ore.



În realitate, cei care practică aceste diete drastice se expun la numeroase pericole, spun medicii. În plus, postul nu este, în general, recomandat fără supraveghere medicală pentru bătrâni, adolescenți sau persoanele subponderale. În cazul copiilor, acesta este chiar contraindicat.