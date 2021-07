„Am făcut interpelare și am solicitat Guvernului să îmi spună cât costă vaccinul (n.r. anti-COVID) și mi s-a spus că o parte din bani, atenție, o parte din bani au fost dați de către Uniunea Europeană, iar restul de către România, dar nu ni se poate comunica nici nouă, parlamentarilor, întrucât contractele sunt secretizate. E răspunsul oficial. Îl am eu”, a declarat senatoarea neafiliată, Diana Iovanovici-Șoșoacă, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.

Citește continuarea pe realitateadebucuresti.net.